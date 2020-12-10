Худобин рассказал о планах НХЛ по проведению регулярного чемпионата-2020/21

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Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о структуре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21.
Худобин рассказал о планах НХЛ по проведению регулярного чемпионата-2020/21
  • Reuters

«Нам чуть-чуть рассказывали. Они сделают пять-шесть хаб-сити — «пузырей». Будет четыре дивизиона, возможно, один из них чисто канадский. Мы будем играть только внутри своего дивизиона, по пять-шесть матчей между собой. Прилетаем в один из хабов, проводим три игры за пять дней с какой-то командой как гости, возвращаемся в Даллас. Потом летим в другой хаб, там играем с той же командой, но уже в роли хозяев. Получается серия из шести матчей, так с каждым клубом из дивизиона. Как нам сказали, будут «Лос-Анджелес Кингз», «Вегас Голден Найтс», «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс», «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис» и «Миннесота Уайлд». Думаю, что они работают над тем, чтобы были зрители хотя бы 20—25%», — сказал Худобин «Чемпионату». 

Ранее тренер «Каролины» заявил, что Свечников ещё не реализовал свой потенциал в НХЛ.

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