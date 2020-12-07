Тренер «Каролины» считает, что Свечников ещё не реализовал свой потенциал в НХЛ
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
«Пока Свечников полностью не реализовал свой потенциал, я в этом уверен. Ему ещё надо набраться опыта, понимания сути игры. Когда он достигнет этих целей, то его успеваемость на льду выйдет на совсем другой уровень», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне 20-летний Свечников провёл 74 матча в НХЛ, в которых набрал 68 (28 + 40) очков.
Ранее сообщалось, что у хоккеиста «Нью-Джерси» Гусева родился сын.