Тренер «Каролины» считает, что Свечников ещё не реализовал свой потенциал в НХЛ

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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал о перспективах российского нападающего Андрея Свечникова.
Тренер «Каролины» считает, что Свечников ещё не реализовал свой потенциал в НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

«Пока Свечников полностью не реализовал свой потенциал, я в этом уверен. Ему ещё надо набраться опыта, понимания сути игры. Когда он достигнет этих целей, то его успеваемость на льду выйдет на совсем другой уровень», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний Свечников провёл 74 матча в НХЛ, в которых набрал 68 (28 + 40) очков.

Ранее сообщалось, что у хоккеиста «Нью-Джерси» Гусева родился сын.

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