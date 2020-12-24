В «Тампе» высказались о травме Кучерова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал травму российского нападающего команды Никиты Кучерова.

«Никто не любит играть в хоккей больше Никиты Кучерова. Ему будет непросто пропустить регулярный сезон, но он приложит все усилия, чтобы восстановиться как можно скорее. Мы хотим попасть в плей-офф и дать ему шанс», — цитирует Брисбуа сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Кучеров вместе с «Тампой» выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф россиянин провёл 25 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 27 результативных передач. В регулярном же чемпионате он в 68 матчах набрал 85 очков (33 + 52).

Ранее сообщалось, что Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/21 из-за травмы. 27-летнему игроку предстоит операция на бедре.