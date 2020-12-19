Источник: игроки НХЛ получат право отказаться от участия в новом сезоне
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Об этом сообщает эксперт TSN Франк Серавалли в Twitter. По информации источника, в этом случае у команд будет право приостановить контракт игрока на сезон.
Составы команд будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат, равным $81,5 млн. У каждого клуба будет возможность заявить вплоть до шести хоккеистов, не входящих в состав, которые будут вместе с командой тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата.
Старт сезона НХЛ запланирован на 13 января 2021 года. Он будет состоять из 56 матчей.
Ранее комиссар НХЛ прокомментировал договорённость с профсоюзом игроков о старте нового сезона.