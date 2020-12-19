Источник: игроки НХЛ получат право отказаться от участия в новом сезоне

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Согласно предварительному соглашению между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом хоккеистов лиги, у игроков будет право отказаться от участия в новом сезоне, если сам хоккеист или ближайший член его семьи будет признан подверженным высокому риску заболевания коронавирусом.
Источник: игроки НХЛ получат право отказаться от участия в новом сезоне
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает эксперт TSN Франк Серавалли в Twitter. По информации источника, в этом случае у команд будет право приостановить контракт игрока на сезон.

Составы команд будут состоять из 23 игроков с потолком зарплат, равным $81,5 млн. У каждого клуба будет возможность заявить вплоть до шести хоккеистов, не входящих в состав, которые будут вместе с командой тренироваться и ездить на матчи регулярного чемпионата.

Старт сезона НХЛ запланирован на 13 января 2021 года. Он будет состоять из 56 матчей. 

Ранее комиссар НХЛ прокомментировал договорённость с профсоюзом игроков о старте нового сезона.

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