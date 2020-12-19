Комиссар НХЛ прокомментировал договорённость с профсоюзом игроков о старте нового сезона

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гари Бэттмен акцентировал внимание на безопасности всех участников соревнований во время пандемии коронавируса.
Комиссар НХЛ прокомментировал договорённость с профсоюзом игроков о старте нового сезона
  • © Reuters

«Самая большая проблема — это убедиться в том, что наши игроки и персонал находятся в безопасности и здравии. Убедиться, что мы не делаем ничего, что подвергло бы мировое сообщество риску распространения коронавируса. Мы понимаем, что жизненно важно для здоровья и благополучия сообщества, и не хотим делать ничего, что могло бы этому помешать. Всё, что мы сейчас делаем и над чем работаем, связано с сохранением безопасности и здоровья игроков». — приводит слова Бэттмена официальный сайт лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 13 января и будет состоять из 56 матчей.

Ранее НХЛ объявила дату начала и формат нового сезона.

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