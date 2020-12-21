Овечкин о новом сезоне НХЛ: если нам скажут, что нужно играть, — будем играть

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Начало сезона НХЛ анонсировали на 13 января? Опять же, непонятно, как это всё будет происходить, где мы будем жить и играть. Будет у нас «пузырь» или обычный стадион. Пока не могу сказать ничего конкретного», — приводит слова Овечкина Sport24.

Он отметил, что не в компетенции игроков решать, проводить ли сезон без зрителей, учитывая, что у НХЛ не такие большие контракты на трансляции матчей, как у других лиг.

«Если нам скажут, что нужно играть, — будем играть. У нас есть контракты, и мы обязаны выступать и показывать всё, на что способны», — добавил форвард.

Ранее НХЛ официально подтвердила дату начала нового сезона.