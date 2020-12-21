Овечкин о новом сезоне НХЛ: если нам скажут, что нужно играть, — будем играть

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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин о новом сезоне НХЛ: если нам скажут, что нужно играть, — будем играть
  • Reuters

«Начало сезона НХЛ анонсировали на 13 января? Опять же, непонятно, как это всё будет происходить, где мы будем жить и играть. Будет у нас «пузырь» или обычный стадион. Пока не могу сказать ничего конкретного», — приводит слова Овечкина Sport24.

Он отметил, что не в компетенции игроков решать, проводить ли сезон без зрителей, учитывая, что у НХЛ не такие большие контракты на трансляции матчей, как у других лиг.

«Если нам скажут, что нужно играть, — будем играть. У нас есть контракты, и мы обязаны выступать и показывать всё, на что способны», — добавил форвард.

Ранее НХЛ официально подтвердила дату начала нового сезона.

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