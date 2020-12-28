Проблемы с реализацией, обилие брака и голы на контратаках: как сборная России проиграла команде Чехии на МЧМ-2021

Сборная России по хоккею уступила национальной команде Чехии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года. Встреча завершилась со счётом 0:2, а голами после контратак отметились Филип Коффер и Мартин Ланг. Подопечные Игоря Ларионова четырежды играли в большинстве и нанесли за матч 30 бросков по воротам, но не смогли застать врасплох Лукаша Паржика.

Матч с командой Чехии на молодёжном чемпионате мира по хоккею должен был стать своего рода лакмусовой бумажкой для сборной России. Уверенная победа подтвердила бы, что успех в противостоянии с американцами не был случайным, а подопечные Игоря Ларионова — действительно одни из фаворитов турнира. Осечка могла стать серьёзным ударом и заметно снизить шансы отечественной дружины на первое место в группе. А с учётом новой системы формирования сетки плей-офф каждое упущенное очко может ощутимо осложнить путь к финалу.

Не самым позитивным моментом можно было назвать и тот факт, что в первом туре чехи потерпели унизительное поражение от шведов. Подопечные Карела Млейнека уступили со счётом 1:7 и наверняка имели жёсткий разговор с тренерским штабом. Сомневаться в их настрое на встречу с россиянами и так не приходилось, а после неудачного старта на МЧМ настрой чехов должен был быть запредельным.

Несмотря на успех в первом матче, Ларионов пошёл на серьёзные перестановки в составе, оставив нетронутым лишь четвёртое звено. И это неудивительно, ведь двое суток назад именно оно организовало три из пяти шайб в ворота сборной США.

Что касается других сочетаний, то в звено Марата Хуснутдинова и Василия Подколзина вернулся Егор Афанасьев, выступавший вместе с ними на Кубке Карьяла. Родион Амиров и Данил Башкиров оказались вместе с Егором Чинаховым, а Арсений Грицюк и Илья Сафонов — с Владиславом Фирстовым. Роль 13-го форварда досталась Егору Спиридонову.

Россияне уверенно начали встречу с чехами и с ходу завладели инициативой. Это выражалось как в практически безраздельном владении шайбой, так и в солидном преимуществе по числу бросков. За первые десять минут отечественная дружина семь раз побеспокоила Лукаша Паржика, в то время как Ярослав Аскаров лишь трижды вступал в игру. Хотя в одном из эпизодов голкиперу СКА пришлось показать класс: Ян Кузнецов допустил грубую ошибку в передаче и позволил Адаму Рашке выйти один на один с вратарём, но тот спас партнёров.

Состав на игру с чехами на молодёжном чемпионате мира.



🥅 Вратари: Аскаров, Ахтямов #россиявмоемсердцеpic.twitter.com/fvGWFGVeZt — Хоккей России (@russiahockey) December 28, 2020

Превосходство сборной России в одном из ключевых компонентов во многом было обусловлено тем, что уже на второй минуте они получили шанс реализовать численное преимущество. Карел Кликорка сфолил на Башкирове, но наказать соперника за грубость не удалось. При этом самый опасный момент возник уже в равных составах, но Арсений Князев попал в крестовину.

В целом выступление россиян в первом периоде оставило не самое лучшее впечатление. Чехи поняли, как играть против делающих ставку на комбинационный хоккей оппонентов и стали всё чаще накрывать их при выходе из собственной зоны. Коллектив Ларионова оказался не готов к такому давлению и начал ошибаться в передачах, чем помог соперникам выйти вперёд по числу бросков (9:11). Концовка 20-минутки хоть и прошла в зоне чехов, но не запомнилась опасными моментами. Млейнек отлично подготовил свой коллектив к противостоянию и переиграл Ларионова на старте.

Второй период прошёл по схожему сценарию. В перерыве россияне получили заряд энергии и ударно провели первую половину игрового отрезка, но во второй чехам удалось перехватить инициативу. Если поначалу подопечные Ларионова немного изменили тактику и стали проходить середину площадки на индивидуальном мастерстве, то затем вновь стали смещать акцент в сторону рискованных коротких и средних передач.

Пара таких эпизодов закончилась серьёзными проблемами. Сначала Аскаров отдал пас Якубу Рыхловски, но исправил оплошность отличным сейвом. А затем неточный поперечный пас Даниила Чайки привёл к удалению Артемия Князева. Правда, воспользоваться численным преимуществом чехи не сумели.

Россияне контролировали шайбу в зоне противника и отметились множеством затяжных комбинационных атак, но одна из них привела к пропущенному голу. Шакир Мухамадуллин не смог обработать шайбу на синей линии после выброса и спровоцировал контратаку чехов. Рыхловски прорвался по левому флангу и исполнил поперечный пас на Филипа Коффера. Аскаров отчаянно пытался спасти ворота, но не смог вовремя переместиться в противоположный угол.

Ларионова вряд ли устраивала игра его подопечных, поэтому в перерыве он решился на кадровые перестановки. Афанасьев перешёл в тройку к Башкирову и Амирову, а Чинахов составил компанию Хуснутдинову и Подколзину в первом звене. Это дало свои плоды, и уже на третьей минуте заключительного периода номинально второе звено могло огорчить Паржика, но голкипер вновь был на высоте.

Также по теме «Рано называть команду главным фаворитом МЧМ»: Плющев о сборной России, лишних удалениях и уверенности Аскарова Молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова стала действовать более осмысленно и менее прямолинейно. Об этом в интервью...

Подколзин и компания продолжали действовать первым номером, но не могли застать соперников врасплох. Те защищались очень компактно и самоотверженно, поэтому большая часть бросков россиян не доходила до цели. Если бы Международная федерация хоккея вела статистику заблокированных и неточных попыток поразить ворота, то преимущество россиян в этом аспекте было бы колоссальным. Однако в классической статистике бросков подопечные Ларионова лишь немного превзошли соперника — 30:29.

Однако реализовать своё преимущество россияне не сумели — на 46-й минуте они вновь допустили оплошность и позволили команде Чехии провести контрвыпад. Гол Мартина Ланга получился практически точной копией шайбы Коффера — с той лишь разницей, что форвард «Пльзени» не стал выкатывать пас на партнёра, а забил сам.

В оставшееся до финальной сирены время российская команда трижды получала численное преимущество, но вновь продемонстрировала наличие серьёзных проблем в этом компоненте. В концовке матча Ларионов выпустили на лёд шестого полевого игрока, но пробиться через выстроенную оборону чехов так и не удалось.

Сборная России уступила команде Чехии со счётом 0:2 и продемонстрировала, что по-прежнему испытывает огромные проблемы в поединках с коллективами, делающими ставку на глубокую оборону. В турнирной таблице подопечные Ларионова пропустили вперёд американцев и опустились на третье место в группе B.