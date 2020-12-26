Дубль Пономарёва, ошибка Найта и напряжённая концовка: как сборная России обыграла команду США на МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России победила команду США в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года. Подопечные Игоря Ларионова взяли верх со счётом 5:3, трижды поразив ворота соперника во втором периоде. Одним из главных героев встречи стал форвард Василий Пономарёв, записавший на свой счёт два гола. Также матч запомнился яркой игрой четвёртого звена россиян и грубой ошибкой голкипера американцев Спенсера Найта.

С учётом состава групп организаторам молодёжного чемпионата мира по хоккею было сложно устроить более принципиальное и напряжённое противостояние в первый же день первенства. Матчи между сборными России и США всегда отличались эмоциональностью и регулярно становились одними из самых ярких на турнире.

В основном это было обусловлено высоким классом соперников, в последние годы постоянно находившихся в числе главных фаворитов МЧМ. Достаточно отметить, что в XXI веке лишь раз (в 2001-м) ни россияне, ни американцы не стали призёрами турнира.

С одной стороны, подопечным Игоря Ларионова было даже выгодно начинать свой путь на турнире игрой с американцами. Во-первых, матч подобного уровня с ходу мобилизовывал хоккеистов, исключая возможные проблемы с недостатком собранности или мотивации. Россияне были не прочь прервать пятиматчевую серию поражений именно в Эдмонтоне. Во-вторых, победа над одним из главных соперников могла придать заряд эмоций, необходимый для успешного выступления на групповой стадии.

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С другой стороны, неудача в сражении с принципиальным оппонентом могла серьёзно подкосить российскую команду и заставить почувствовать себя неуверенно перед встречей с Чехией.

Что касается состава, Ларионов обошёлся без особых сюрпризов. Место в воротах ожидаемо занял 11-й номер драфта НХЛ 2020 года Ярослав Аскаров, а в пятёрках произошло лишь два изменения по сравнению с выставочной игрой с Канадой. В третьем звене вместо форварда «Викториавилла» Михаила Абрамова появился хоккеист Университета Коннектикута Владислав Фирстов. А в четвёртой паре обороны Егора Шеховцова сменил номинальный нападающий Данил Башкиров. Таким образом наставник намекнул на то, что планирует действовать в три пары защитников.

Несмотря на звание действующих серебряных призёров МЧМ, россияне вряд ли считались явными фаворитами встречи с американцами. Как минимум из-за разницы в опыте и физической мощи. Если отечественный коллектив с предыдущего первенства обновился почти на 90%, то команда США — чуть менее чем наполовину. В Эдмонтон приехали десять хоккеистов, выступавших в Чехии. Среди них — один из лучших бомбардиров предыдущего турнира Трэвис Зеграс и талантливый голкипер Спенсер Найт, выбранный на драфте под 13-м номером. А не самая уверенная игра в обороне и удаление Яна Кузнецова уже на четвёртой минуте лишь подтверждали, что подопечным Ларионова придётся непросто.

Есть состав на стартовый матч на молодёжном чемпионате мира!

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🏒Вратари: Аскаров, Ахтямов

⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/ZF2HDZhX1R — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020

Тем не менее россиянам удалось сначала уверенно отбиться в меньшинстве, а затем и завладеть небольшим преимуществом. Уже на девятой минуте игровое превосходство было конвертировано в первую заброшенную шайбу. Защитник Артемий Князев завершил затяжную атаку набросом на ворота, а автором гола стал подставивший клюшку Василий Пономарёв.

Американцы усилили давление на ворота Аскарова, что в итоге вылилось в ответную результативную атаку. По своей сути она сильно напомнила гол Пономарёва. Наброс от синей линии исполнил капитан Кэмерон Йорк, а закрывший обзор Мэттью Болди слегка дезориентировал Аскарова и помешал ему среагировать. Организаторы долго решали, кто стал автором шайбы, и в итоге записали гол на Йорка.

По первым минутам второго периода могло сложиться впечатление, что он получится не менее напряжённым, чем первый. Россияне продолжали действовать в фирменной комбинационной манере, на что американцы отвечали пусть и более прямолинейным, но интенсивным хоккеем, благодаря чему неоднократно запирали соперников на их трети площадки. В связи с этим гол Захара Бардакова на 24-й минуте вряд ли можно было назвать логичным. Отечественная дружина здорово сыграла в обороне и организовала молниеносную контратаку. Максим Грошев вывел своего партнёра по четвёртому звену на рандеву с Найтом, а тот оставил вратаря не у дел.

Этот гол если не надломил звёздно-полосатых, то явно вывел их из состояния равновесия. Они стали допускать одну невынужденную ошибку за другой, в то время как россияне — демонстрировать высочайший уровень реализации. По итогам периода три из семи бросков подопечных Ларионова привели к взятию ворот.

На 32-й минуте активный отбор шайбы завершился дублем Пономарёва, а спустя 67 секунд Илья Сафонов воспользовался грубейшей оплошностью Найта. Вратарь неудачно вывел шайбу по борту и не успел вернуться в створ. Нападающему «Ак Барса» оставалось попасть в неприкрытый угол.

Первая половина заключительного периода прошла под диктовку отечественной дружины. Россияне играли не только эффективно, но и эффектно, устраивая длительные перепасовки в зоне оппонента. Особенно ярко смотрелось четвёртое звено в составе Пономарёва, Бардакова и Грошева, чьё выступление стало настоящим откровением. Если в противостоянии с Канадой эта тройка была сосредоточена преимущественно на разрушении, то на этот раз стала секретным оружием Ларионова в нападении.

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Однако на 50-й минуте американцы сократили разницу в счёте. Аскаров справился с непростым броском Дрю Хеллесона от синей линии, но отбил шайбу прямо на клюшку дежурившего у пятака Джона Фариначчи. Форвард «Маскегона» первым касанием обработал шайбу, а вторым оставил не у дел голкипера. При этом, по мнению самого Ярослава, сделать очередной сейв ему не без нарушения правил помешал нападающий звёздно-полосатых Бретт Берард. Однако арбитр не отреагировал на апелляции.

Гол Фариначчи спровоцировал всплеск активности со стороны американцев, заметно прибавивших как в плане владения шайбой, так и в создании опасных моментов. Россияне с трудом отбивались и были близки к тому, чтобы пропустить в третий раз. В ходе одной из атак Аскаров потерял клюшку, но чудом сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Тем не менее коллективу Нейта Лимана всё же удалось сократить разницу в счёте до минимума. В этом им помог Сафонов, заработавший ненужное удаление на чужой половине площадки. В роли снайпера выступил Зеграс, оформивший свой первый гол на МЧМ. Год назад он записал на свой счёт девять результативных передач.

У американцев оставалось более двух минут на то, чтобы восстановить паритет, в связи с чем Лиман ожидаемо пошёл ва-банк. Он снял сменившего Найта на позиции голкипера Дастина Вольфа и выпустил шестого полевого игрока, но это не принесло результата.

Шансы звёздно-полосатых на камбэк перечеркнул Егор Чинахов. Форвард «Салавата Юлаева» воспользовался нерасторопностью Йорка и поразил пустые ворота. Сборная России одержала победу со счётом 5:3 и впервые с января 2016 года обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира.