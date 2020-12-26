Принципиальное противостояние: сборная России играет с командой США на МЧМ-2021 по хоккею
- Матч между молодёжными сборными России и США на МЧМ-2020
- РИА Новости
- © Крис Бэрри
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26 декабря 2020
Однако это не помешало сборной России со всей отдачей провести предматчевую тренировку.
Тем временем в Эдмонтоне игроки молодёжки уже успели потренироваться и готовятся к игре.— Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020
В 5:30 утра по мск стартуем на МЧМ матчем против команды США. #россиявмоемсердцеpic.twitter.com/Ip95hxkfDS
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Помимо этого, перед стартом турнира игроки российской молодёжки продемонстрировали, что не только уверенно чувствуют себя в преддверии принципиального матча с США, но обладают большим спектром. Так, хоккеисты спели песню группы «Любэ».
Помимо умения играть в хоккей, у игроков молодёжки есть немало скрытых талантов, включайте звук 🎶— Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020
А на льду с клюшками увидим их уже через несколько часов — 26 декабря в 5:30 по мск стартуем на МЧМ матчем с американцами!#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/m9PLXbtgCS
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала российских хоккеистов перед предстоящей игрой.
«Ребята, я в вас верю, вы всё сможете, не волнуйтесь, главное — идти вперёд, я за вас болею», — сказала спортсменка.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова пообещала болеть за нашу команду на молодёжном чемпионате мира ❤#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/Zgb0WuANwl— Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020
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Тем не менее перед матчем Игорь Ларионов выразил уверенность в победе своей команды.
«Мы знаем, что у команды США есть ребята, которые играли на МЧМ в прошлом году. Но всегда отталкиваемся от своей игры. Важно быть единым кулаком, больше играть с шайбой. Контролируешь шайбу — контролируешь игру. Настрой против Америки будет сильным, мы помним прошлогоднее поражение и не ожидали проиграть тот матч. Но пара курьёзных голов стоила нам победы. Я не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный поединок и порадуют наших болельщиков победой», — цитирует Ларионова «Чемпионат».
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Так завершился последний матч между сборным России и США, который прошёл в рамках группового этапа на прошлогоднем молодёжном первенстве планеты в Остраве и Тршинце.
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Что касается предстоящего противостояния, то за всю историю проведения соревнований сборные России и США играли между собой 21 раз. На счету отечественных хоккеистов 11 побед, в активе американца — всего на одну меньше. При этом последний раз российские спортсмены добивалась успеха во встрече с звёздно-полосатыми на на МЧМ-2016, потерпев поражения в последующих пяти встречах.
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Кроме того, стоит отметить, что в ноябре молодёжная сборная России выиграла Кубок Карьяла, на котором национальная команда одержала три победы. Российские спортсмены уверенно обыграли Финляндию (6:2), одолели в серии буллитов Швецию (2:1 Б) и забросили три безответных шайбы в ворота Чехии (3:0).
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Обзор матча между сборными России и Канады в преддверии молодёжного чемпионата мира.
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Стоит напомнить, что ситуация с коронавирусом оказала очень серьёзное влияние на подготовку национальных команд к турниру. Помимо встречи с коллективом Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) СКА-1946 сборная России провела лишь один контрольный матч, в котором уступила команде Канады со счётом 0:1. Тем не менее, несмотря на итоговый результат, отечественные хоккеисты произвели хорошее впечатление и дали болельщикам повод для оптимизма.
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Для российских хоккеистов эта встреча станет первой в рамках молодёжного первенства планеты. На групповом этапе подопечные Игоря Ларионова также сыграют с командами Швеции, Чехии и Австрии.
Какой может быть сон, когда играет наша молодёжка? Изучаем расписание российской сборной на групповом этапе МЧМ 🏒#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/kGcSoOMADo— Хоккей России (@russiahockey) December 24, 2020
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