Принципиальное противостояние: сборная России играет с командой США на МЧМ-2021 по хоккею

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Артём Андриянов
Сборная России проводит свой первый матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею. В рамках группового этапа коллектив Игоря Ларионова встречается с национальной командой США. В случае успеха отечественные хоккеисты прервут неудачную серию в противостоянии с североамериканцами, которая насчитывает пять встреч. RT ведёт текстовую трансляцию.
Принципиальное противостояние: сборная России играет с командой США на МЧМ-2021 по хоккею
  • Матч между молодёжными сборными России и США на МЧМ-2020
  • РИА Новости
  • © Крис Бэрри
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  • 26 декабря 2020

    Однако это не помешало сборной России со всей отдачей провести предматчевую тренировку.

  • Помимо этого, перед стартом турнира игроки российской молодёжки продемонстрировали, что не только уверенно чувствуют себя в преддверии принципиального матча с США, но обладают большим спектром. Так, хоккеисты спели песню группы «Любэ».

  • Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала российских хоккеистов перед предстоящей игрой.

    «Ребята, я в вас верю, вы всё сможете, не волнуйтесь, главное — идти вперёд, я за вас болею», — сказала спортсменка.

  • Тем не менее перед матчем Игорь Ларионов выразил уверенность в победе своей команды.

    «Мы знаем, что у команды США есть ребята, которые играли на МЧМ в прошлом году. Но всегда отталкиваемся от своей игры. Важно быть единым кулаком, больше играть с шайбой. Контролируешь шайбу — контролируешь игру. Настрой против Америки будет сильным, мы помним прошлогоднее поражение и не ожидали проиграть тот матч. Но пара курьёзных голов стоила нам победы. Я не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный поединок и порадуют наших болельщиков победой», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

  • Так завершился последний матч между сборным России и США, который прошёл в рамках группового этапа на прошлогоднем молодёжном первенстве планеты в Остраве и Тршинце.

     

  • Что касается предстоящего противостояния, то за всю историю проведения соревнований сборные России и США играли между собой 21 раз. На счету отечественных хоккеистов 11 побед, в активе американца — всего на одну меньше. При этом последний раз российские спортсмены добивалась успеха во встрече с звёздно-полосатыми на на МЧМ-2016, потерпев поражения в последующих пяти встречах.

  • Кроме того, стоит отметить, что в ноябре молодёжная сборная России выиграла Кубок Карьяла, на котором национальная команда одержала три победы. Российские спортсмены уверенно обыграли Финляндию (6:2), одолели в серии буллитов Швецию (2:1 Б) и забросили три безответных шайбы в ворота Чехии (3:0).

  • Обзор матча между сборными России и Канады в преддверии молодёжного чемпионата мира.

  • Стоит напомнить, что ситуация с коронавирусом оказала очень серьёзное влияние на подготовку национальных команд к турниру. Помимо встречи с коллективом Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) СКА-1946 сборная России провела лишь один контрольный матч, в котором уступила команде Канады со счётом 0:1. Тем не менее, несмотря на итоговый результат, отечественные хоккеисты произвели хорошее впечатление и дали болельщикам повод для оптимизма.

  • Для российских хоккеистов эта встреча станет первой в рамках молодёжного первенства планеты. На групповом этапе подопечные Игоря Ларионова также сыграют с командами Швеции, Чехии и Австрии.

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