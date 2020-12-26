Принципиальное противостояние: сборная России играет с командой США на МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России проводит свой первый матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею. В рамках группового этапа коллектив Игоря Ларионова встречается с национальной командой США. В случае успеха отечественные хоккеисты прервут неудачную серию в противостоянии с североамериканцами, которая насчитывает пять встреч. RT ведёт текстовую трансляцию.

Матч между молодёжными сборными России и США на МЧМ-2020

РИА Новости

© Крис Бэрри