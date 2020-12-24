Ларионов назвал неприятным поражение молодёжной сборной России от Канады

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал поражение от Канады в контрольном матче.
Ларионов назвал неприятным поражение молодёжной сборной России от Канады
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«Товарищеские игры и нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания. Мы не хотим видеть сразу же яркие сочетания, в первой же игре. Безусловно, мы играли с сильным соперником. Нужно сделать скидку на то, что ребятам нужно адаптироваться к темпу. Канадцы играют в агрессивный компактный хоккей. Неприятное поражение для нас, мы сделаем выводы. Хотим сделать игру сборной России более динамичной», — цитирует Ларионова Sport24.

Он подчеркнул, что у национальной команды есть план B и C. По его словам, Россия может смотреть разные сочетания и в ближайшее время будет решено, кто сыграет с США. Кроме того, специалист отметил большую роль в сборной вратаря Ярослава Аскарова, а также выразил уверенность, что Егор Чинахов ещё продемонстрирует свою результативность.

«Я не переживаю за этого парня. Это очень интересный хоккеист. Он делает игру лучше, зрелищнее, а своё звено — перспективным. Мы смотрим в будущее и верим, что Чинахов сможет принести сборной больше пользы, чем сегодня. Я за него спокоен», — добавил Ларионов.

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира 2021 года. Россия первый матч проведёт 26 декабря с командой США.

Помимо этого, на групповом этапе подопечные Ларионова встретятся с командами Швеции, Чехии и Австрии.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею уступила Канаде в контрольном матче перед МЧМ-2021.

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