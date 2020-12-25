Ларионов заявил, что уверен в победе сборной России над США на МЧМ в Эдмонтоне

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился своими мыслями о предстоящем матче с командой США на чемпионате мира 2021 года.

«Мы знаем, что у команды США есть ребята, которые играли на МЧМ в прошлом году. Но всегда отталкиваемся от своей игры. Важно быть единым кулаком, больше играть с шайбой. Контролируешь шайбу — контролируешь игру. Настрой против Америки будет сильным, мы помним прошлогоднее поражение и не ожидали проиграть тот матч. Но пара курьёзных голов стоила нам победы. Я не сомневаюсь, что завтра ребята проведут сильный поединок и порадуют наших болельщиков победой», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Матч молодёжного чемпионата мира Россия — США состоится 26 декабря. Встреча начнётся в 05:30 мск. В прямом эфире поединок покажет Первый канал.

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