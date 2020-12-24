Подколзин пообещал делать всё для хорошей игры сборной России на МЧМ

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Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал о своей роли в команде.
Подколзин пообещал делать всё для хорошей игры сборной России на МЧМ
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России

По его словам, наставник Игорь Ларионов попросил хоккеиста стать помощником тренерского штаба — связующим звеном между игроками и тренерами.

«МЧМ — это не о том, чтобы показать себя, я хочу, чтобы команда хорошо играла, буду делать всё для этого, как и остальные ребята», — приводит слова Подколзина сайт КХЛ.

Ранее Андрей Назаров заявил, что сборной России на МЧМ не хватает Романа Ротенберга.

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