Подколзин пообещал делать всё для хорошей игры сборной России на МЧМ

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал о своей роли в команде.

По его словам, наставник Игорь Ларионов попросил хоккеиста стать помощником тренерского штаба — связующим звеном между игроками и тренерами.

«МЧМ — это не о том, чтобы показать себя, я хочу, чтобы команда хорошо играла, буду делать всё для этого, как и остальные ребята», — приводит слова Подколзина сайт КХЛ.

Ранее Андрей Назаров заявил, что сборной России на МЧМ не хватает Романа Ротенберга.