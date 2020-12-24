Назаров заявил, что сборной России на МЧМ не хватает Ротенберга

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров считает, что молодёжной сборной России не хватает на чемпионате мира вице-президента Федерации хоккея страны (ФХР) Романа Ротенберга.

В контрольной встрече перед стартом первенства подопечные Игоря Ларионова уступили канадцам (0:1).

«Считаю, что в Эдмонтоне сборной России не хватает волшебника Романа Ротенберга. Просто посмотрите на факты. Когда глава штаба национальных команд находился непосредственно рядом с игроками и тренерами, внутри коллектива, был выигран сперва Кубок Карьяла, а затем и Кубок Первого канала. При этом россияне не потерпели ни одного поражения», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ларионов назвал неприятным поражение молодёжной сборной России от Канады.