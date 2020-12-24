Назаров: на матчи со сборной России на МЧМ каждый соперник будет выходить как на войну

Известный хоккеист и тренер Андрей Назаров отреагировал на поражение сборной России от Канады (0:1) в контрольном матче перед началом молодёжного чемпионата мира 2021 года.

«Даже несмотря на счёт 1:0, матч между сборными России и Канады получился интересным. Хватало острых атак, выходов один на один», — цитирует Назарова «Чемпионат».

При этом он отметил, что от сборной России ждут только побед, поэтому тренерскому штабу национальной команды предстоит много работы.

«Нужно понимать, что на матчи со сборной России любой соперник на чемпионате мира будет выходить как на войну, как на последний бой. Каждая из команд будет стараться провести свой лучший матч на турнире, поэтому наши ребята должны быть к этому готовы», — подчеркнул Назаров.

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира. Россия первый матч проведёт 26 декабря с командой США. Помимо этого, на групповом этапе подопечные Ларионова встретятся с командами Швеции, Чехии и Австрии.

Ранее Тина Канделаки предположила, что сборная России по хоккею выйдет в финал МЧМ-2021.