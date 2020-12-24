Канделаки считает, что сборная России по хоккею будет в финале МЧМ-2021

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на поражение молодёжной сборной России по хоккею от Канады в контрольном матче перед мировым первенством 2021 года.

«Два нереализованных выхода один на один с канадским вратарём, один бросок их защитника — и сборная России проигрывает со счётом 0:1. Молодёжный чемпионат мы начнём игрой со сборной США, так что легче до самого финала не будет точно. Впрочем, я уверена, что там мы окажемся наверняка», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она считает идеальным раскладом, если национальная команда в решающей игре на турнире снова будет противостоять канадцам.

«6:0, случившиеся на прошлом МЧМ, можно не повторять, хотя...» — добавила Канделаки.

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира. Россия первый матч проведёт 26 декабря с командой США.

Помимо этого, на групповом этапе подопечные Ларионова встретятся с командами Швеции, Чехии и Австрии.

Ранее Игорь Ларионов назвал неприятным поражение молодёжной сборной России от Канады.