Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею перед стартом МЧМ

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею в преддверии старта команды на чемпионате мира среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.
Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею перед стартом МЧМ
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Ребята, я в вас верю, вы всё сможете, не волнуйтесь, главное — идти вперёд, я за вас болею», — говорится в обращении Загитовой, опубликованном пресс-службой Федерации хоккея России.

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира. Россия первый матч проведёт 26 декабря с командой США. Помимо этого, на групповом этапе подопечные Игоря Ларионова встретятся с командами Швеции, Чехии и Австрии.

Ранее Ларионов заявил, что уверен в победе сборной России над США на МЧМ в Эдмонтоне.

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