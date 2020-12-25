Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею перед стартом МЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала молодёжную сборную России по хоккею в преддверии старта команды на чемпионате мира среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Ребята, я в вас верю, вы всё сможете, не волнуйтесь, главное — идти вперёд, я за вас болею», — говорится в обращении Загитовой, опубликованном пресс-службой Федерации хоккея России.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова пообещала болеть за нашу команду на молодёжном чемпионате мира ❤#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/Zgb0WuANwl — Хоккей России (@russiahockey) December 25, 2020

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодёжный чемпионат мира. Россия первый матч проведёт 26 декабря с командой США. Помимо этого, на групповом этапе подопечные Игоря Ларионова встретятся с командами Швеции, Чехии и Австрии.

Ранее Ларионов заявил, что уверен в победе сборной России над США на МЧМ в Эдмонтоне.