Сборная России обыграла команду США на МЧМ-2021 по хоккею

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Сборная России по хоккею взяла верх над национальной командой США в первом матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.
Сборная России обыграла команду США на МЧМ-2021 по хоккею

    Встреча завершилась со счётом 5:3.

    В составе сборной России голами отметились Василий Пономарёв (девятая и 32-я минуты), Захар Бардаков (24-я минута), Илья Сафонов (33-я минута) и Егор Чинахов (60-я минута).

    У американцев отличились Кэмерон Йорк (15-я минута), Джон Фариначчи (50-я минута) и Трэвис Зеграс (58-я минута).

    Подопечные Игоря Ларионова с победы стартовали на молодёжном первенстве планеты и вышли на первое место в группе.

    Ранее сообщалось, что Чинахов забросил пятую шайбу сборной России в матче с командой США на МЧМ-2021.

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