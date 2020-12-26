Сборная России обыграла команду США на МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России по хоккею взяла верх над национальной командой США в первом матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе сборной России голами отметились Василий Пономарёв (девятая и 32-я минуты), Захар Бардаков (24-я минута), Илья Сафонов (33-я минута) и Егор Чинахов (60-я минута). У американцев отличились Кэмерон Йорк (15-я минута), Джон Фариначчи (50-я минута) и Трэвис Зеграс (58-я минута). Подопечные Игоря Ларионова с победы стартовали на молодёжном первенстве планеты и вышли на первое место в группе. Ранее сообщалось, что Чинахов забросил пятую шайбу сборной России в матче с командой США на МЧМ-2021.