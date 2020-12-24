На одном уровне с чемпионами: какой предстала сборная России по хоккею перед МЧМ-2021

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады за два дня до старта чемпионата мира 2021 года. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев льда, а автором единственного гола стал защитник Джейми Драйсдэйл. Тем не менее, выступление отечественного коллектива произвело положительное впечатление и дало повод с оптимизмом оценивать его перспективы на турнире.

Сборная России по хоккею провела последнюю репетицию перед стартом молодёжного чемпионата мира 2021 года. За двое суток до встречи с американцами на групповом этапе подопечные Игоря Ларионова вышли на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, чтобы попробовать свои силы в противостоянии с хозяевами льда и действующими золотыми призёрами — канадцами. Хоть встреча и завершилась поражением гостей с минимальным счётом, но в целом подарила надежду болельщикам на успешное выступление отечественного коллектива на турнире.

Нынешняя ситуации в мире привела к тому, что тренеры молодёжных сборных были практически лишены возможности посмотреть на своих подопечных в деле в преддверии первенства планеты. Для сравнения, если год назад Валерий Брагин имел шанс проверить команду в ряде контрольных встреч, а также в рамках традиционной Суперсерии, то Ларионов подобным не располагал. За исключением Кубка Карьяла, оценить состояние своих хоккеистов он мог лишь в двух товарищеских матчах — с Канадой и Словакией. Правда, впоследствии их число и вовсе сократилось до одного, что автоматически сделало дуэль с родоначальниками хоккея предельно важной.

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На бумаге были все основания полагать, что в данной встрече отечественная сборная имеет шансы предстать в лучшей физической форме. В России сезон начался ещё в сентябре, вследствие чего большинство хоккеистов успели набрать неплохую форму и провести более 20 встреч как в КХЛ, так и в менее статусных лигах страны. В Северной Америке же играть начали лишь в октябре-ноябре, и это если говорить исключительно о юниорских первенствах. В НХЛ старт «регулярки» и вовсе запланирован на 13 января, вследствие чего выступающие там спортсмены были полностью лишены соревновательной практики.

Но на деле преимуществом это не стало. К очному матчу соперники подошли примерно в одинаковой форме, что стало отчётливо заметно ещё по первым минутам. Канадцы действовали в очень энергозатратной манере — часто оставались на чужой половине площадки при обороне, активно применяли форчекинг и добивались успеха. Этому способствовало желание россиян во что бы то ни стало выходить из своей зоны через пас и в целом делать ставку на короткие и средние передачи.

В этом плане сразу вспоминалось яркое выступление коллектива на прошлогоднем турнире, во многом ассоциировавшееся именно с приходом на тренерский мостик Ларионова. Правда, подобное иногда вредило и тогда, а в этот раз и вовсе провоцировало много потерь.

В целом, матч получился довольно равным и продемонстрировал, что оба соперника пока не на 100% готовы к турниру. Хоккеисты зачастую грешили неточными передачами, причиной чему была не только неидеальная форма, но и проблемы с взаимопониманием. Очевидно, что коллективам придётся «раскачиваться» по ходу самого чемпионата, что может сделать его немного более непредсказуемым, чем обычно.

Что касается российской сборной, то ярче других себя проявило второе звено, в котором солировали Егор Чинахов и Арсений Грицюк. И это неудивительно, ведь оба защищают цвета «Авангарда» и немного лучше понимают друг друга на льду. Каждый из них мог записать на свой счёт как минимум по два гола, но в решающий момент не хватило реализации.

«Чинахов? Он приберёг голы до официальных матчей. Не переживаю за него. Он очень интересный хоккеист, который делает игру зрелищнее, а своё звено — острым и перспективным. У нас есть хороший игрок, который может выйти на любой позиции и принести больше пользы, чем сегодня», — приводит слова Ларионова «Спорт-Экспресс».

Одни из самых опасных моментов с участием хоккеистов возникли во втором периоде. Сначала Грицюк здорово протащил шайбу к воротам соперника, а Чинахов проверил на крепость штангу ворот Девона Леви, а затем сам Арсений вышел на рандеву с голкипером. Шакир Мухамадуллин исполнил великолепную разрезающую передачу со своей трети площадки, но форвард «ястребов» бросил мимо.

Остальные звенья были не так продуктивны в нападении. Но если от третьего и четвёртого подобного и не ожидали, то от первого наверняка хотели увидеть больше активных действий. Безусловно, Марат Хуснутдинов, Родион Амиров и Василий Подколзин не провалились, но смотрелись более блёкло, чем их партнёры по второй тройке. Хотя и они имели несколько отменных моментов распечатать ворота канадцев. Пожалуй, самым запоминающимся стал эффектный прорыв по центру в исполнении правого форварда СКА. Но в этот вечер Леви действовал выше всяких похвал.

«Первое звено? У нас есть план Б и план В. Нужно проанализировать матч. В ближайшие 48 часов решим, как мы выйдем против США. Очень важно понимать, как эти перемены повлияют на ребят. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Первый матч — сложный для всех. Пока не будем делать поспешных выводов», — выразил мнение наставник.

Говоря о высоком классе Леви, нельзя не отметить и Ярослава Аскарова. Рекордсмен среди отечественных вратарей на драфте НХЛ не пропустил ни одной шайбы и совершил 22 сейва. По этому показателю он лишь немного уступил Леви (23). И это при том, что провёл на льду на один период меньше. Поэтому решение признать голкипера лучшим в составе сборной России в этом матче выглядит вполне логичным.

Стоит отметить, что Аскаров добился заметного прогресса за год и на нынешнем чемпионате мира обещает предстать в гораздо лучшей форме. Подобное мнение выражает и Ларионов, отмечая, что опыт выступления на МЧМ-2020 пошёл Ярославу исключительно на пользу.

«Радует, что в нашей стране растёт хороший вратарь. Не хочу перехвалить Ярослава, но знаю, что он — требовательный к себе профессионал, морально устойчивый молодой человек. Видно, что по сравнению с прошлым чемпионатом мира он стал опытнее, спокойнее. Он уже был здесь — это играет колоссальную роль для вратаря. Невозможно выйти на тот уровень без провалов, которые были в прошлом. Игрок прогрессирует, делает какие-то выводы. Мы очень довольны его развитием и тем, что он играет большую роль в нашей команде», — отметил Ларионов.

Поводов для критики не предоставил и сменщик Аскарова. Несмотря на тот факт, что именно Артур Ахтямов пропустил единственную шайбу в матче, упрекнуть его фактически не в чем. Во-первых, в эпизоде с голом не лучшим образом действовал Василий Пономарёв, позволивший Джейми Драйсдэйлу беспрепятственно бросить практически от границы правого круга, так ещё и «выстрел» получился почти идеальным. Шайба вылетела из-под защитника и оказалась в девятке.

Критики не заслужили также и защитники, проведшие встречу с «кленовыми листьями» на высоком уровне. Помимо Мухамадуллина, выделялись активно помогавшие впереди Даниил Чайка и Семён Чистяков. Небольшим разочарованием стала игра сборной России в большинстве. Подопечные Ларионова имели три неполные возможности отличиться в неравных составах, но каждый раз действовали не лучшим образом. В двух случаях они не могли справиться с давлением противника и с трудом располагались в его зоне, а третий шанс и вовсе благополучно загубили. Спустя семь секунд после удаления Боуэна Байрэма малый штраф получил Амиров.

Стоит напомнить, что на прошлогоднем турнире реализация численного преимущества долгое время была одной из главных проблем российской команды. «Сухая» серия растянулась на три встречи, а добиться своего удалось лишь с 17-й попытки. Пока нет весомых оснований полагать, что в этот раз сборной придётся переживать подобные проблемы, но встреча с Канадой стала своего рода первым звоночком.