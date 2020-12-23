Вратарь — рекордсмен драфта НХЛ и восходящая звезда «Авангарда»: кто представит сборную России на МЧМ по хоккею

26 декабря сборная России по хоккею стартует на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. С учётом удачных выступлений на прошлогоднем турнире, триумфа на Кубке Карьяла, а также проблем у конкурентов подопечные Игоря Ларионова считаются одними из главных претендентов на золото. Также в пользу российского коллектива говорит сильный состав, в котором значатся обладатель рекорда среди российских вратарей в драфте НХЛ, один из лучших бомбардиров взрослого «Авангарда» и член символической сборной прошлогоднего юниорского первенства планеты.

Выступление сборной России на грядущем молодёжном чемпионате мира по хоккею в Эдмонтоне представляет огромный интерес сразу по нескольким причинам. Во-первых, национальную команду не будет возглавлять Валерий Брагин (впервые с 2014 года), а полноценную возможность проявить себя получит его бывший ассистент Игорь Ларионов. Во-вторых, в сравнении с предыдущим годом состав обновился практически на 90%, а в обойме остались лишь трое участников предыдущего первенства. Однако всё это никоим образом не повлияло на ожидания болельщиков, которые традиционно ждут побед от молодёжки.

Неудивительно, что почти каждый из номинальных старожилов относится к числу лидеров сборной Ларионова. В первую очередь речь идёт о Ярославе Аскарове, ставшем её неотъемлемой частью ещё на прошлогоднем чемпионате мира. В Чехии голкипер СКА выходил на лёд в пяти матчах и успел принять непосредственное участие в победах над Германией и Швейцарией. Тем не менее ближе к окончанию соревнований отсутствие опыта выступлений на высоком уровне начало давать о себе знать, вследствие чего в финале место в воротах занял его конкурент Амир Мифтахов. Этой перестановке предшествовала полуфинальная встреча со шведами, в которой на тот момент 17-летний Аскаров пропустил четыре шайбы.

Однако небольшая неудача не помешала Ярославу установить ряд уникальных достижений в 2020 году. В октябре он был выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером на драфте НХЛ и стал самым высоко оценённым российским голкипером в истории лиги. По этому показателю он превзошёл Андрея Василевского. В 2012 году будущий обладатель Кубка Стэнли и «Везина Трофи» ушёл с ярмарки талантов 19-м.

Два месяца спустя Аскаров выступил на Кубке Карьяла и стал самым молодым дебютантом взрослой сборной России, а также установил рекорд СКА по продолжительности «сухой» серии для вратарей моложе 19 лет. Ярослав не пропустил ни разу на протяжении 144 минут 41 секунды.

Грядущее молодёжное первенство также станет вторым для Максима Грошева и Василия Подколзина. Но если первый из партнёров по «СКА-Неве» вряд ли входит в число ключевых исполнителей дружины Ларионова, то второго можно смело называть одним из её лидеров. Ещё в прошлом году форвард набрал пять (1 + 4) очков и вошёл в топ-8 рейтинга бомбардиров национальной команды на МЧМ, а на нынешнем станет капитаном.

К одним из главных плюсов Подколзина относят выдающиеся скоростные данные, которые позволяют ему успешно действовать во время организации атак. Свои ассистентские навыки он отлично продемонстрировал на ноябрьском Кубке Карьяла — записал на свой счёт четыре голевые передачи. В гонке бомбардиров из россиян его обошёл только Егор Афанасьев. К слову, одну из своих шайб нападающий ЦСКА забил именно с паса капитана.

Наравне с Подколзиным одну из главных ролей в игре сборной наверняка исполнит Родион Амиров. Год назад его непопадание в состав вызвало серьёзное обсуждение в СМИ — и небезосновательно. В апреле 2019-го он стал лучшим бомбардиром (6 + 3) коллектива на юниорском первенстве планеты в Швеции, а также вошёл в символическую сборную звёзд соревнований — компанию в тройке нападения ему составили не кто-нибудь, а будущий первый номер драфта НХЛ американец Джек Хьюз и его талантливый соотечественник Коул Кофилд.

За год Амиров добился значительного прогресса и успел стать не только одним из лучших бомбардиров «Тороса» в плей-офф ВХЛ, но и закрепиться в основной команде «Салавата Юлаева». Впервые его стали привлекать к игре за взрослый коллектив ещё год назад, но если тогда он отметился всего двумя передачами в 21 матче, то сейчас имеет в активе уже восемь (5 + 3) баллов в 23 встречах. Здорово он проявил себя и на вышеупомянутом Кубке Карьяла, с тремя голами став лучшим снайпером этапа Еврохоккейтура.

Стоит напомнить, что Амиров уже был высоко оценён не только болельщиками и экспертами, но и клубами НХЛ и выбран на драфте-2020 под общим 15-м номером. Не меньшие ожидания будут возложены на Шакира Мухамадуллина и Егора Чинахова, права на которых также были заявлены ещё в первом раунде ярмарки талантов. Особенно с учётом того, что защитник также входил в число кандидатов на выступление в Остраве и Тршинце, но в итоге оказался за бортом.

Как и Амиров, Мухамадуллин представляет «Салават Юлаев» и делает это даже более успешно, чем его одноклубник. В нынешнем сезоне он не только провёл на восемь матчей больше, но и продемонстрировал своё умение подключаться к атакам. Он дважды поражал ворота оппонентов и семь раз выступал в роли ассистента. Зарубежные эксперты особенно отмечают способность защитника бросать в одно касание, ведь подобные навыки представляют огромную угрозу для противника. Поэтому не стоит удивляться, если по итогам турнира Шакир окажется в числе лучших бомбардиров среди игроков своего амплуа. Составить ему конкуренцию постарается Даниил Чайка, в активе которого уже значится семь появлений на льду в свитере ЦСКА.

Что касается Чинахова, то его статистическим показателям могут позавидовать большинство товарищей по сборной. В 19 лет он уже является стабильным игроком основы «Авангарда» и входит в шестёрку лучших бомбардиров «ястребов» в нынешнем сезоне. В 27 матчах Чинахов набрал 15 (8 + 7) очков и по этому показателю опережает таких признанных звёздных одноклубников, как Иржи Секач, Сергей Шумаков и Наиль Якупов. Успешный опыт выступлений на взрослом уровне вполне может стать главным козырем Егора на МЧМ, ведь большинство его конкурентов лишены возможности на регулярной основе соперничать с опытными и зрелыми хоккеистами.

В первую очередь речь идёт о легионерах сборной России, играющих в заокеанских лигах. В составе таковых оказалось четверо, причём двое из них выступают в NCAA и представляют Университет Коннектикута. Прошлый регулярный сезон Кузнецов и Фирстов провели довольно успешно и вошли в число лидеров клуба по числу набранных очков на своих позициях. С 11 (2 + 9) баллами Ян стал вторым среди защитников, уступив Уайатту Ньюпауэру (3 + 19), а Владислав занял третье место в споре нападающих (11 + 12). Выше оказались лишь Картер Тёрнбулл (24) и Бен Фриман (28).

Однако нынешнее состояние обоих вызывает серьёзные вопросы. Из-за пандемии старт сезона в первом хоккейном дивизионе NCAA был отложен, поэтому Фирстов и Кузнецов успели провести за свой университет всего по два матча. Тем не менее каждый записал на свой счёт по результативной передаче, что можно считать хоть и небольшим, но поводом для оптимизма.

Значительно больше практики было у выступающих в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) Василия Пономарёва и Михаила Абрамова. Центрфорварды выходили на лёд девять раз и могут похвастаться неплохими статистическими показателями. Так, хоккеист «Шавинигана» отметился пятью голами и четырьмя передачами, а игрок «Викториавилля» забросил четыре шайбы и отдал десять результативных пасов.

Таким образом, можно смело утверждать, что сборная России обладает если не сильнейшим, то одним из самых укомплектованных и мощных составов среди участников молодёжного чемпионата мира. Особенно с учётом того, что североамериканские команды не смогли договориться с клубами НХЛ об участии в турнире Алексиса Лафренье и Джека Хьюза, финны не смогут рассчитывать на Каапо Какко, а шведы и немцы лишились многих лидеров из-за коронавируса. В подобных условиях все будут ждать от российских игроков как минимум попадания в финал, что, несомненно, усилит давление как на них самих, так и на их наставника.

Для Ларионова это первенство и так можно назвать определяющим, ведь на этот раз вся ответственность за результат будет лежать исключительно на нём. Да, год назад он уже значился в штабе сборной, но находился в довольно комфортном положении. Тогда будущий главный тренер исполнял роль ассистента и получал комплименты за яркую игру коллектива в нападении, в то время как вся критика доставалась Валерию Брагину.