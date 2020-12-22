Окончание карантина, отмена матча и напутствие Овечкина: что обсуждают за четыре дня до старта МЧМ по хоккею

Молодёжная сборная России по хоккею приступила к тренировкам после завершения обязательного четырёхдневного карантина. 23 декабря ей предстоит провести контрольный матч с национальной командой Канады в преддверии чемпионата мира. При этом вторая товарищескую игру со Словакией отменили из-за случаев заражения коронавирусом в делегациях Швеции и Германии. Что обсуждают перед стартом МЧМ — в материале RT.

Начало тренировок и случаи заражения

Молодёжная сборная России по хоккею продолжает готовиться к чемпионату мира, стартующему 25 декабря в канадском Эдмонтоне. Подопечные Игоря Ларионова приступили к полноценным тренировкам после обязательного четырёхдневного карантина. Наставник остался доволен тем, насколько ответственно игроки отнеслись к занятиям на самоизоляции, и отметил, что и они, и тренерский штаб были рады вернуться на лёд.

«Была втягивающая тренировка, которая дала возможность ребятам почувствовать то, что мы хотим видеть. К приятному удивлению, у них было не так много брака, который можно ожидать после долгого простоя, — те маленькие детали, которые не совсем сочетаются с нашей игрой», — цитирует Ларионова сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Во время карантина хоккеисты были вынуждены постоянно находиться в своих номерах, там же получали еду и выполняли упражнения. Тренеры проводили занятия по видеосвязи. Кроме того, спортсмены сдали несколько анализов на COVID-19, чтобы получить допуск на каток.

Россияне успешно прошли тестирования, чего не скажешь о других участниках турнира. По словам организаторов, ими были предприняты все меры для обеспечения безопасности, однако избежать заражения не удалось. В сборной Швеции было выявлено восемь случаев, в Германии — два.

Все заболевшие игроки и члены делегаций были отправлены на карантин, а организаторам пришлось пересмотреть календарь контрольных матчей. В результате игра россиян со словаками была отменена. 23 декабря им предстоит встретиться с хозяевами турнира канадцами.

Новые ограничения и первые наказания

За модель организации чемпионата мира в условиях пандемии был взят опыт других крупных международных турниров, включая теннисный US Open и матчи североамериканских спортивных лиг. Однако на проведении соревнований внутри закрытой зоны Международная федерация хоккея на льду (IIHF) и Федерация хоккея Канады не остановились и ввели дополнительные ограничения, которыми остались довольны далеко не все делегации.

Так, в сборной Финляндии посетовали, что по прилёту команда получила новый медицинский протокол, ставший для них неприятным сюрпризом. Генеральный менеджер Киммо Ойкаринен рассказал, что время работы сервисменов на льду было значительно сокращено, хоккеисты должны были вернуться в номера после первой тренировки, совместные собрания и приёмы пищи в первые дни были запрещены. По его словам, всё это создавало дополнительные неудобства.

Соблюдение правил участниками турнира будет контролироваться при помощи чипов, фиксирующих социальную дистанцию. К другим мерам относятся запрет на посещение чужих номеров в гостинице, ограничения на большие скопления людей и время приёма пищи — не более 15 минут.

Что касается самих матчей, то их будет обслуживать исключительно канадские бригады судей. К такому шагу пришлось прибегнуть, чтобы сократить количество иностранных участников турнира. Глава Федерации хоккея Канады Скот Смитт отметил, что все команды отнеслись к такому решению с пониманием.

Своими впечатлениями от многочисленных правил поделился и капитан сборной России Василий Подколзин.

«Прежде всего, это правила безопасности. Что касается социальной дистанции: нельзя чтобы в лифте много народу было, естественно, везде ходить в маске, без неё можно только выходить на лёд и находиться в раздевалке и своём номере. Всё остальное делается в масках. Было такое правило, что на лёд плеваться нельзя, праздновать голы тоже нельзя, нам так сказали. Не знаю, как будет дальше, но пока такая информация», — приводит слова хоккеиста Sport24.

За пренебрежение медицинским протоколом предусмотрены санкции — вплоть до дисквалификации. По сообщению СМИ, всю строгость регламента уже успел ощутить на себе менеджер сборной Швеции Йонас Франссон. Он был вынужден покинуть расположения своей команды после того, как нарушил карантин.

Перстень Ларионова и символическая сборная

Однако последняя стадия подготовки к чемпионату мира была ознаменована и положительными событиями. Так, наставник сборной России Игорь Ларионов получил почётный перстень члена Зала хоккейной славы, в который он был включён ещё в 2008 году.

Such a legend. @russiahockey's Igor Larionov received his new @HockeyHallFame Honoured Members ring in Edmonton as he prepares for the #WorldJuniors.



Photo credit Andrea Cardin/HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/s7NwmS5Eqo — IIHF (@IIHFHockey) December 21, 2020

Кроме того, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) составили символическую сборную, в которую вошли советские и российские игроки. В первый состав попали вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов и нападающие Александр Овечкин, Павел Буре и Александр Могильный. Во вторую — вратарь Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, нападающие Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов. При выборе учитывались выступления хоккеистов исключительно на молодёжном чемпионате мира разных годов.

Пока подопечным Ларионова только предстоит доказать, что они являются достойными наследниками отечественных легенд хоккея. Однако хорошей мотивацией им может послужить напутствие от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Овечкина. Он написал тёплые слова под постами Подколзина и Егора Афанасьева, опубликовавших фотографии с тренировки.

«Удачи! Будем болеть!», — написал Овечкин.