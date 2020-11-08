Молодёжный прорыв: сборная России по хоккею под руководством Ларионова выиграла Кубок Карьяла

Молодёжная сборная России по хоккею стала обладателем Кубка Карьяла — 2020. Подопечные Игоря Ларионова в последнем матче первого этапа Евротура обыграли команду Чехии. Встреча закончилась со счётом 3:0. Шайбы забросили Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев, а вратарь Ярослав Аскаров оформил «сухарь».

Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Карьяла. Команда Игоря Ларионова, выступавшая молодёжным составом, обыграла в последнем матче команду Чехии со счётом 3:0 и досрочно выиграла первый этап Евротура в нынешнем сезоне.

Две победы российской молодёжки в предыдущие дни ещё не позволяли к заключительному туру Кубка Карьяла подняться на первое место. Команде Ларионова удалось набрать пять очков, в то время как Чехия заработала все шесть в матчах со шведами и финнами. И это была такая же сенсация, как успехи россиян, так как перед Евротуром именно подопечные Филиппа Пешана казались главными аутсайдерами.

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Дело в том, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Чехии пришлось приостановить почти на месяц. Как бы много чешских хоккеистов ни было в Континентальной хоккейной лиге, всё-таки большинство игроков сборной выступают у себя дома. Возобновить турнир удалось только в субботу, когда на Евротур уже отправились давно не выходившие на лёд хоккеисты.

Из-за этого Пешан вызвал в команду сразу 30 игроков, а основную ставку сделал на матчи со взрослыми сборными Финляндии и Швеции. После них главный тренер провёл ротацию, убрав всех игроков из КХЛ. В составе чехов на матч с Россией даже почти не осталось игроков, которые набирали очки на Кубке Карьяла.

В отличие от Пешана, Ларионов кардинально команду на последний матч в Хельсинки не менял. Несмотря на то что первый этап Евротура декларировался как проверка перед молодёжным чемпионатом мира, на вратарской позиции никакой ротации не было. Ярослав Аскаров остался в воротах в третьем матче подряд, что давало понять, кого тренерский штаб видит первым номером команды на будущее.

Чехи, оставшиеся без своих лидеров, постарались как можно активнее начать матч. Аскарову пришлось отразить несколько опасных бросков, которые соперник смог нанести в обход защитников. Игра проходила на приличных скоростях и практически без пауз, что должно было вымотать российскую молодёжку, но никакой усталости она не испытывала. При любом удобном случае игроки убегали в контратаку, прощупывая слабые стороны у голкипера Лукаша Паржика.

Удаление Семёна Чистякова никак на счёт не повлияло. Аскаров уверенно смотрелся в воротах и вовремя реагировал на дальние броски чешской сборной. Когда же в большинстве заиграли россияне, на «Хартвалл Арене» прозвучала сирена. Егор Чинахов мощно бросил справа, шайба от плеча Паржика отлетела к Родиону Амирову, и он в третий раз подряд оформил первый гол для команды в матче. Хотя чехи и бросали чаще в первом периоде, на перерыв они ушли, уступая в счёте.

Сразу после возобновления игры ситуация для подопечных Пешана стала ещё хуже. Чинахов всё-таки прицелился из правого круга и в этот раз застал Паржика врасплох, оформив свой второй гол на Евротуре.

Чехам положение догоняющих было неприятно, и они дважды подряд нарушили правила, причём Давида Йиржичека за удар Егора Спиридонова в спину наказали всего двумя минутами штрафа, что было слишком мягко. Розыгрышем большинства россияне так и не наказали соперников, но сразу после возвращения чешского защитника на лёд Егор Афанасьев мощно бросил шайбу в угол чужих ворот и сделал счёт 3:0. С четырьмя очками за два гола и две передачи он возглавил гонку бомбардиров Кубка Карьяла.

До конца периода хоккеисты сборной Чехии смогли наладить игру, но вновь они встретили сильное сопротивление со стороны Аскарова, нацелившегося на свой первый «сухарь» в составе национальной команды. Нагнетание со стороны чехов продолжилось после перерыва, пока на скамейку штрафников не сел Рудольф Червены. По истечении двух минут россиянам пришлось вновь вернуться к игре от обороны.

Концовка матча была омрачена эпизодом, в котором пострадал капитан команды Василий Подколзин, после чего россияне всё-таки отвели игру подальше от своей зоны и довели матч до победы. Подопечные Игоря Ларионова впервые со времён Кубка Первого канала 2018 года выиграли все три матча на одном этапе Евротура. Следующей целью для молодёжки теперь будет чемпионат мира для игроков до 20 лет, который начнётся 25 декабря в Эдмонтоне. В отличие от большинства соперников, у российской команды уже будет и сыгранный состав, и победный опыт.