Тренер сборной Швеции по хоккею прокомментировал поражение от России

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Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение от России в матче Кубка Карьяла.
Тренер сборной Швеции по хоккею прокомментировал поражение от России
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Думаю, что сборная Швеции добилась огромного прогресса в сравнении с предыдущим матчем с командой Чехии. Думаю, что мы продемонстрировали большой прогресс в игре с шайбой, мы лучше её двигали, за счёт чего создали много голевых моментов», — цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.

Он отметил, что его подопечные были достаточно терпеливыми и выигрывали множество единоборств, но при этом он остался недоволен реализацией моментов.

«Нужно больше бросать по воротам, нужно быть более смелым в завершении атак. Порой наши игроки слишком долго искали решение вместо того, чтобы просто бросать. Нужно действовать, исходя из своих рефлексов. И в какой-то степени броски по воротам должны быть в крови игроков», — добавил Гарпенлёв.

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию (2:1). Для россиян это вторая победа на турнире. В следующем матче, который состоится 8 ноября, национальная команда сыграет с Чехией. Шведы в этот же день встретятся с Финляндией.

Ранее Роман Ротенберг рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею обыграла Швецию.

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