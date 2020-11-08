Ротенберг рассказал, за счёт чего сборная России по хоккею обыграла Швецию

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал победу над Швецией в матче Кубка Карьяла.

«Сегодня был совсем другой матч. Шведская команда намного сильнее, это другой уровень сопротивления. Их тактика на сегодняшний день во многом похожа на тактику сборной России. Это современный агрессивный хоккей, хорошее катание. Сегодня мы увидели высокие скорости и очень хороший уровень хоккея с обеих сторон. У нас было очень много потерь и ошибок, но за счёт русского характера, командного духа и самоотдачи мы превзошли сборную Швеции», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он отметил, что все игроки отработали на максимум, а также подчеркнул, что россиянам необходимо улучшать игру в большинстве. По его мнению, команда не уступила шведам в единоборствах и превзошла в скорости.

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию (2:1). Для россиян это вторая победа на турнире. В следующем матче, который состоится 8 ноября, национальная команда сыграет с Чехией. Шведы в этот же день встретятся с Финляндией.

Ранее Игорь Ларионов назвал Василия Подколзина лидером сборной России по хоккею.