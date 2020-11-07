Ларионов назвал Подколзина лидером сборной России по хоккею

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил игру форварда команды Василия Подколзина в матче Кубка Карьяла со Швецией.

«Когда даёшь молодому парню нашивку капитана, это большая честь и ответственность для игрока. Все мы знаем Васю Подколзина, это парень, полностью отдающий себя игре», — цитирует Ларионова РИА Новости.

Он признал, что иногда Подколзина захлёстывают эмоции, но в штабе команды это подкорректируют.

«Это настоящий лидер, капитан, он терпит, он лезет всегда туда, где больно, где горячо, и ведет команду к победе. Я доволен его игрой, но это ещё не весь его потенциал. Он будет прибавлять», — добавил Ларионов.

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию (2:1). Для россиян это вторая победа на турнире. В следующем матче, который состоится 8 ноября, национальная команда сыграет с Чехией. Шведы в этот же день встретятся с Финляндией.

Ранее Ларионов заявил, что хоккеисты сборной России закалили характер в матче со Швецией.