Ларионов заявил, что хоккеисты сборной России закалили характер в матче со Швецией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу над Швецией во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

«Рад, что в трудной борьбе добились победы. Сегодня шведы создали нам серьёзные трудности, но мы смогли отыграть достойно, вытащить ничью в конце и добиться победы на буллитах. Это колоссальный опыт для ребят, такие матчи закаляют характер, победный дух», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он также отметил, насколько важно было не потерять хладнокровие и принимать верные решения после пропущенной шайбы.

«Много говорили о том, что нужно играть спокойно в такие моменты, не чувствовать огромное давление. Всем хочется быть героем, но важна командная игра. Холодная голова и мягкие руки решают многие вещи. Сегодня команда прошла хороший тест», — добавил Ларионов.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла.

Для россиян это вторая победа на турнире. В следующем матче, который состоится 8 ноября, национальная команда сыграет с Чехией. Шведы в этот же день встретятся с Финляндией.