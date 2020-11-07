Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла
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Основное время встречи, прошедшей в Хельсинки, завершилось со счётом 1:1.
Шведы вышли вперёд на 56-й минуте — отличился Антон Ведин. Тем не менее до конца основного времени игры Родион Амиров восстановил равенство.
В серии буллитов победную для России шайбу забросил Василий Подколзин.
Для россиян это вторая победа на турнире. В следующем матче, который состоится 8 ноября, национальная команда сыграет с Чехией. Шведы в этот же день встретятся с Финляндией.
Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров стал самым молодым вратарём-дебютантом в составе сборной России по хоккею.