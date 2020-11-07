Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла Швецию в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею в серии буллитов одолела Швецию во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Основное время встречи, прошедшей в Хельсинки, завершилось со счётом 1:1.

Шведы вышли вперёд на 56-й минуте — отличился Антон Ведин. Тем не менее до конца основного времени игры Родион Амиров восстановил равенство.

В серии буллитов победную для России шайбу забросил Василий Подколзин.

Для россиян это вторая победа на турнире. В следующем матче, который состоится 8 ноября, национальная команда сыграет с Чехией. Шведы в этот же день встретятся с Финляндией.

Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров стал самым молодым вратарём-дебютантом в составе сборной России по хоккею.