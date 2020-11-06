Аскаров стал самым молодым вратарём-дебютантом в составе сборной России по хоккею

Вратарь сборной России по хоккею Ярослав Аскаров стал самым молодым голкипером в истории национальной команды страны.

Об этом сообщает официальный сайт ФХР. Аскаров дебютировал в воротах национальной команды страны в возрасте 18 лет четырёх месяцев и 20 дней.

Предыдущим рекордсменом был нынешний вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который впервые вышел в составе сборной России в 2013 году. В день матча с командой Швейцарии ему было 18 лет восемь месяцев и 12 дней.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею разгромила Финляндию на Кубке Карьяла.