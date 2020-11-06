Опережая возраст: молодёжная сборная России по хоккею разгромила Финляндию на Кубке Карьяла

Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Финляндию в стартовом матче Кубка Карьяла. Подопечные Игоря Ларионова одержали победу со счётом 6:2. Голами в составе национальной команды отметились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев. Для их наставника эта встреча стала дебютной в качестве главного тренера.

О том, что сборная России по хоккею выступит на Кубке Карьяла молодёжным составом, стало известно за две недели до начала Евротура. Такое решение Федерации хоккея России (ФХР) стало во многом неожиданным, так как это всё же взрослый турнир. Эксперименты с молодёжью проводились и раньше, но всё-таки костяк команды составляли сильнейшие игроки Континентальной хоккейной лиги или первые претенденты на место в основную сборную.

Однако в ФХР оценили текущую обстановку в мировом хоккее и сделали выбор в пользу молодёжки Игоря Ларионова. Из-за пандемии коронавируса сборная из игроков до 20 лет осталась без традиционной суперсерии с командами канадских юниорских лиг. Эти матчи позволяли подрастающему поколению хоккеистов познакомиться друг с другом, сыграться вместе и подготовиться к молодёжному чемпионату мира. В этом году игры пришлось отменить, так как в Канаде хоккейный сезон едва стартовал, причём ещё не во всех провинциях.

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Особенно сильно суперсерия была нужна самому Ларионову, принявшему бразды правления сборной только в июне. Хотя он и является хоккейным специалистом с огромным опытом, но должность главного тренера ещё никогда не занимал. У трёхкратного обладателя Кубка Стэнли была только возможность поработать под руководством Валерия Брагина на прошлом чемпионате мира — не более. Если бы не Кубок Карьяла, его дебют в качестве наставника сразу бы пришёлся на следующий чемпионат в Эдмонтоне.

Посылать взрослую сборную в Хельсинки в любом случае не было никакого смысла. Команды КХЛ и раньше не любили отпускать своих игроков на матчи, носящие, по сути, товарищеский характер. В эпоху пандемии делать это было ещё более проблематично, так как лишние переезды повышают риск заражения коронавирусом среди лидеров клубов. При этом у основного состава сборной России нет впереди ответственного турнира, к которому непременно нужно подготовиться, а у молодёжки он стартует меньше чем через два месяца.

Болельщики же получали дополнительную интригу — сможет ли молодая команда Ларионова что-то противопоставить финнам, шведам и чехам, которые не стали менять привычное положение вещей и вызвали лучших игроков своих национальных лиг. И предполагать, что молодёжка обречена на три поражения, совершенно не стоило. Всё-таки многие игроки уже имеют постоянную практику в КХЛ, а некоторых с нетерпением ждут в НХЛ — на последнем драфте сразу четыре россиянина были выбраны в первом раунде, и все они приехали в Хельсинки демонстрировать своё мастерство.

Эксперимент с вызовом молодёжки оказался весьма удачным. Уже на второй минуте финны капитулировали перед нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. Проспект «Торонто Мэйпл Лифс» влетел в зону, обыграл Микаэля Сеппялю и отправил шайбу в ворота Оскари Сетянена. Удаление Никиты Седова давало хозяевам льда шанс отыграться, но Ярослав Аскаров уверенно справлялся со всеми бросками финнов.

В равных составах подопечные Юкки Ялонена продолжали недооценивать российскую молодёжку, а та была готова за это наказывать. После нереализованного большинства Марат Хуснутдинов прорвался по левому флангу и удвоил преимущество. Прошло ещё несколько минут, и в воротах Сетянена побывала уже третья шайба. Капитан российской команды Василий Подколзин отдал красивый пас Илье Сафонову, и его бросок с рикошетом от вратаря привёл к очередному голу.

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В перерыве финны осознали, какой катастрофой для них может оказаться матч. Второй период они начали с массированной атаки и сократили отставание благодаря дальнему броску Эльмери Эронена. Россиянам пришлось переключиться в оборонительный режим, и с этой задачей они тоже справлялись. Финская сборная не смогла реализовать два следующих розыгрыша большинства, после чего у её игроков сдали нервы. Очередная неудачная попытка поразить ворота Аскарова закончилась потасовкой, по итогам которой на скамейку штрафников сели два финских хоккеиста и ответивший им Сафонов.

Свой шанс разыграть лишнего россияне быстро использовали. Даниил Чайка сделал мощный бросок от синей линии, на который Сетянен не успел среагировать. Хозяева льда вновь опустили руки, и до конца периода разница в счёте достигла четырёх шайб. Егор Чинахов прорвался по центру площадки, получил клюшкой по рукам и мог заработать двухминутное большинство, но всё-таки завершил голом свою атаку.

Третья 20-минутка началась так же, как и вторая. Финская сборная забросила быструю шайбу стараниями Ере Саллинена, но на этом её подвиги иссякли. Больше Аскарову активно вступать в игру не приходилось. Хозяева льда почти весь период необоснованно и часто фолили, и оставлять их безнаказанными за это было нельзя. В большинстве Егор Афанасьев забросил шестую шайбу сборной России, воспользовавшись пасом Шакира Мухамадуллина.

Гости могли на этом и не останавливаться, так как последние пять минут они всё время имели на одного полевого игрока больше, но всё-таки счёт 6:2 стал окончательным. Российская молодёжка начала Кубок Карьяла с победы над финской сборной, которую собственные болельщики принялись освистывать сразу после финальной сирены.