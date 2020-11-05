Контракт Зайцева включён в число худших в НХЛ по версии The Athletic

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Российский защитник «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев попал в рейтинг игроков с худшими контрактами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Контракт Зайцева включён в число худших в НХЛ по версии The Athletic
  • Reuters

Рейтинг опубликован на сайте издания The Athletic.

Контракт Зайцева с зарплатой в $4,5 млн в год, рассчитанный до конца сезона-2023/24, занимает шестое место в списке.

Возглавляет данный рейтинг защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, соглашение которого с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. По нему он каждый год будет зарабатывать $11 млн. В тройке также оказались защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик и форвард «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

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