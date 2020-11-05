Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч первого тура Кубка Карьяла против национальной команды Финляндии.

Сборная России выйдет на лёд в следующих сочетаниях:

— Аскаров (Ахтямов);

— Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

— Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;

— Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;

— Бычков — Спиридонов, Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Матч состоится в Хельсинки на «Хартвалл Арене» 5 ноября и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске.