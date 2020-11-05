Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией
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Сборная России выйдет на лёд в следующих сочетаниях:
— Аскаров (Ахтямов);
— Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
— Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
— Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
— Бычков — Спиридонов, Башкиров — Алалыкин, Злодеев.
Матч состоится в Хельсинки на «Хартвалл Арене» 5 ноября и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске.