Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией

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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч первого тура Кубка Карьяла против национальной команды Финляндии.
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией
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Сборная России выйдет на лёд в следующих сочетаниях:

— Аскаров (Ахтямов);

— Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;

— Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;

— Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;

— Бычков — Спиридонов, Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

Матч состоится в Хельсинки на «Хартвалл Арене» 5 ноября и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске.

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