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ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация поддерживает решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Минске.
ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске
  • Reuters

«ФХР поддерживает решение IIHF по чемпионату мира в Минске. Мы вне политики, главное — безопасность игроков. Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира. Уверен, всё будет на высоком уровне», — цитирует Третьяка Sport24.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии.

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