ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске
- Reuters
«ФХР поддерживает решение IIHF по чемпионату мира в Минске. Мы вне политики, главное — безопасность игроков. Поддерживаем Беларусь, планируем приехать туда на чемпионат мира. Уверен, всё будет на высоком уровне», — цитирует Третьяка Sport24.
Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.
Власти Латвии собирались попросить Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) перенести турнир из-за политической ситуации в Белоруссии. Тем не менее в СМИ появилась информация, что IIHF не собирается лишать Минск права на проведение чемпионата мира.
Ранее Томас Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии.