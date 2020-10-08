Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, так как это является нарушением Олимпийской хартии.
Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«За последние недели мы получили много тревожащих нас писем от спортсменов и журналистов о возможном политическом вмешательстве в спорт НОК Белоруссии и спортивных федераций, которые в него входят», — приводит слов Баха ТАСС.

Он отметил, что МОК обратился в Олимпийский комитет Белоруссии, чтобы получить заверения в том, что спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к событиям в стране.

«Исполком решил, что продолжит расследование в отношении этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается. Исполком должен принимать решения, основываясь на Олимпийской хартии, которая довольно чётко регламентирует правила. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции. Главное для нас — защитить интересы спортсменов», — добавил глава МОК.

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