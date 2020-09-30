Минский гандбольный клуб отказался выходить на матч в знак протеста против ареста Левченко
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Известную спортсменку заключили под стражу на 15 суток по обвинению в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также в неповиновении сотрудникам милиции. В «Витязе-Леоне» считают арест Левченко незаконным.
Своё заявление клуб разместил в соцсетях, в том числе в Instagram. Минские гандболисты принесли извинения соперникам за срыв игры.
Ранее сообщалось, что Рене Фазель заявил о невозможности переноса ЧМ по хоккею из Минска по политическим причинам.