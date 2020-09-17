Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ из Минска по политическим причинам

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг призывов отобрать у Белоруссии право проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Это первый случай, когда правительство принимающей страны заявило о своём нежелании оставаться страной — хозяйкой чемпионата мира с другой принимающей страной по политическим причинам. IIHF глубоко обеспокоена недавними событиями в Минске, но, как спортивная организация, не являющееся политической единицей, не может перенести турнир по политическим причинам», — приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.

Он отметил, что IIHF несёт ответственность за то, чтобы каждый организатор турнира мог гарантировать безопасность игроков, официальных лиц и зрителей.

«Это исключительный сезон, уже сегодня нам пришлось отменить несколько турниров из-за коронавируса. Есть много факторов, которые повлияют на нашу способность провести чемпионат мира, и нам нужно время, чтобы применить комплексный подход к изучению того, как этот турнир можно будет провести безопасно», — добавил Фазель.

Чемпионат мира должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако в Латвии заявили, что не хотят проводить совместный турнир с Белоруссией из-за массовых протестов в стране, связанных с результатами президентских выборов.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил о готовности России принять ЧМ-2021 по хоккею.