Третьяк заявил о готовности России принять ЧМ-2021 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Россия будет готова при необходимости заменить Белоруссию в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по хоккею.

«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, однако никто не знает сейчас, как всё будет в Белоруссии. Никто же не знал, что подобная ситуация возникнет в стране. Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или другой страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошёл в Белоруссии и Латвии, как и планировалось. Белорусы хорошо проводят такие праздники. Президент IIHF Фазель говорит, что на сегодня мы планы не меняем. IIHF вне политики», — заявил Третьяк.

Чемпионат мира — 2021 должен пройти в Белоруссии и Латвии. Однако массовые протесты в Белоруссии, связанные с результатами президентских выборов, могут помешать проведению соревнований.

Ранее сообщалось, что МЧМ-2021 по хоккею может пройти без зрителей.