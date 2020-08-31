МЧМ-2021 по хоккею может пройти без зрителей

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Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк заявил, что молодёжный чемпионат мира — 2021 может пройти без зрителей.
МЧМ-2021 по хоккею может пройти без зрителей
  • РИА Новости

«Мы хотим перенять опыт Национальной хоккейной лиги. Это очень дорого, но IIHF сказала, что будет делать всё возможное, чтобы соревнование состоялось. Пока все готовятся. В крайнем случае может быть вариант проведения турнира без зрителей, как сейчас это делает НХЛ. Существуют опасения, пока никто конкретно сказать не может», — цитирует Третьяка ТАСС.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

Ранее президент КХЛ назвал число заболевших коронавирусом хоккеистов.

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