Рекорд Аскарова и сенсация Чинахова: четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ

«Нэшвилл» сделал ставку на вратаря СКА Ярослава Аскарова, выбрав того под 11-м номером на драфте НХЛ. Впервые в истории российский голкипер был задрафтован так рано. Кроме него в первом раунде выбрали ещё трёх отечественных хоккеистов. «Торонто» заявил свои права на Родиона Амирова, «Нью-Джерси» обратил внимание на Шакира Мухамадуллина, а «Коламбус» предпочёл забрать Егора Чинахова.

В США состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги. 25 клубов определились, кому достанутся 31 лучший молодой игрок мира, чтобы в будущем с ними можно было заключить полноценные контракты. Во второй раз за три года в число хоккеистов, выбранных в первом раунде, вошли сразу четыре россиянина.

Уже под 11-м номером с ярмарки талантов ушёл вратарь СКА Ярослав Аскаров. Права на него достались «Нэшвилл Предаторз». Никогда ещё российского вратаря не выбирали так высоко, а всего в первом раунде оказывались только четыре голкипера отечественной школы — до Аскарова это удавалось Илье Самсонову (№22, «Вашингтон» в 2015-м), Андрею Василевскому (№19, «Тампа-Бэй» в 2012-м), Семёну Варламову (№23, «Вашингтон» в 2006-м) и Евгению Рябчикову (№21, «Бостон» в 1994-м). Всем, кроме последнего, в итоге удалось закрепиться в НХЛ, и у 18-летнего уроженца Омска тоже такой шанс должен появиться.

«Нэшвиллу» в ближайшей перспективе необходимо решать проблему с голкиперами. Контракты с символом команды Пеккой Ринне и его сменщиком Юусе Саросом закончатся в 2021 году. Обоих нельзя уже назвать сверхнадёжными голкиперами, а 37-летний Ринне к тому же может в скором времени завершить карьеру. «Предаторз» теперь надо только дождаться, когда у Аскарова закончится соглашение со СКА, которое будет действовать ещё два года. То, что «Нэшвилл» обязательно намерен дать шанс молодому россиянину, не скрывал ассистент генерального менеджера Джефф Килти.

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«Я бы сравнил этого вратаря с Пеккой Ринне или Джонатаном Куиком. Мы верим, что Аскаров станет лицом нашего клуба», — сказал он.

Сам Аскаров готов к переезду за океан. Он уверен, что сможет выиграть конкуренцию в команде и стать очередным российским голкипером в НХЛ, на которого будут возлагать надежды.

«Эмоции меня переполняют. Это счастье, радость. И я до сих пор не понял, что произошло. Перенимать эстафету у таких хороших вратарей, как Ринне и Сарос — очень здорово. Мне нравится их игра. И посмотрите мои прошлые интервью. Я во многих говорил, что отдельно отмечал и Сароса, и Ринне. Хотя когда был совсем маленьким и делал первые вратарские шаги, то моим кумиром был Джонатан Куик <…> У меня нет нервозности, когда я думаю об НХЛ. Есть желание и страсть приехать в «Нэшвилл». Никакого волнения не испытываю. Может, это теперь так, и потом появится переживание. Но не сейчас», — сказал Аскаров после драфта.

Следующим из россиян под 15-м номером был выбран Родион Амиров. Свою заокеанскую карьеру он сможет продолжить в «Торонто Мэйпл Лифс» уже в следующем сезоне, присоединившись к Александру Барабанову и Илье Михееву. Пока что Амиров продолжает играть в КХЛ за «Салават Юлаев», где успел набрать пять очков в десяти матчах.

За последние шесть лет «Торонто» выбрал уже десятого российского хоккеиста на драфте. Но Амиров приглянулся генеральному менеджеру Кайлу Дубасу не из-за национальности, а благодаря своим игровым качествам.

«Что нам в нём понравилось? Его скорость. На наш взгляд, она одна из лучших в его классе игроков. Нам понравилось, как он провёл прошлый год, а также понравилось его умение находить способ оказывать влияние на игру на уровне КХЛ в этом сезоне. Нам нравится его игра с шайбой и без. Когда он не набирает очки, он может внести свой вклад, используя скорость, а также принести пользу в меньшинстве и форчеке. Мы были счастливы, что он простоял до нашего пика, и немедленно его забрали. Мы рассматривали ряд возможных ситуаций с обменом, но это вовсе не было обсуждением из серии «Амиров против кого-то другого», — отметил Дубас.

183-сантиметровый Амиров может считаться не слишком габаритным для НХЛ, но уже сейчас за счёт других своих качеств он уверенно смотрится на фоне взрослых игроков. «Торонто» предпочитает играть в техничный хоккей с перепасовкой, и 19-летний россиянин сможет поддержать стиль команды в будущем.

«Нью-Джерси Дэвилз» один из своих трёх выборов в первом раунде драфта потратил на защитника Шакира Мухамадуллина. Игрок «Салавата Юлаева» ушёл под 20-м номером, который достался клубу от «Тампа-Бэй Латнинг». Для него столь ранний выбор оказался полной неожиданностью.

«Я не ожидал, что меня выберут так высоко. Очень сильно обрадовался, сердце чуть из груди не выпрыгивало. Испытываю одни положительные эмоции. Я счастлив стать частью команды и сделаю всё, чтобы помочь «Девилз» выиграть Кубок Стэнли», — пообещал защитник.

Мухамадуллин стал самым высоким игроком, оказавшимся в первом раунде, но руководству «Дэвилз» он должен был понравиться не столько ростом, сколько игровой практикой в КХЛ. 192-сантиметровый защитник уже в 18 лет стабильно выходит на лёд. До 2022 года Мухамадуллин останется в России, отрабатывая контракт с уфимцами, а после сможет побороться за место в «Нью-Джерси» с другими молодыми защитниками вроде Тая Смита и Кевина Бала.

«Коламбус Блю Джекетс» преподнёс одну из главных сенсаций драфта. Под 21-м номером он выбрал Егора Чинахова. Год назад нападающий уже выставлял свою кандидатуру, но остался без команды, а в этот раз оказался вне поля зрения скаутов и аналитиков. Но благодаря переносу драфта с лета на октябрь Чинахов смог своей статистикой показать, что он уже готов дебютировать в НХЛ. В 12 матчах за «Авангард» он забросил пять шайб и стал вторым снайпером в своей команде, которая лидирует в Восточной конференции.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен заявил, что Чинахов входил в его личную десятку лучших игроков драфта. Уже в следующем сезоне он сможет подписать российского хоккеиста, на которого никто больше не ставил.

«Мы с Егором хорошо знакомы. Перенос драфта позволил нам ещё тщательнее следить за его игрой. В последних пяти матчах он оформил пять голов, а против ЦСКА сыграл более 21 минуты. Да, у нас был шанс опуститься ниже, но за 25 лет в хоккее я научился, что если у тебя есть один игрок, которого ты так высоко котируешь, его надо выбирать. Он был в нашей топ-десятке, и мы очень счастливы его получить. У него хороший набор умений, бросок, он может обыгрывать «один в один». В общем, Егор обладает многими качествами, которые он сможет применить в НХЛ и Северной Америке», — заявил Кекалайнен.