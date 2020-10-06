Вратарь СКА и два самородка из «Салавата»: кого из российских хоккеистов должны выбрать в первом раунде драфта НХЛ

6 и 7 октября в США и Канаде состоится драфт Национальной хоккейной лиги. Процедура пройдёт в онлайн-режиме, а не на домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс», как планировалось до пандемии. Сразу три россиянина могут быть выбраны в первом раунде. Причём голкипер СКА Ярослав Аскаров имеет шанс обойти полевых игроков и попасть в топ-5 драфта. Компанию ему, вероятно, составят нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров и его одноклубник Шакир Мухамадуллин.

6 и 7 октября состоится драфт Национальной хоккейной лиги. Изначально процедура должна была пройти 26 и 27 июня в Монреале на арене «Белл-центр», но из-за пандемии коронавируса и переноса сроков плей-офф, она была сдвинута на осень и будет осуществляться в режиме видеоконференции.

Клубы по очереди будут драфтовать молодых игроков, рождённых между 1 января 2000 года и 15 сентября 2002 года, чтобы получить право в будущем подписать с ними контракт. Всего в систему НХЛ получат возможность влиться 217 игроков, а тем, кто будет выбран в первом раунде, скорее всего, повезёт начать карьеру в лиге сразу.

По итогам лотереи, прошедшей в июне и августе, право первого выбора досталось «Нью-Йорк Рейнджерс» — участнику плей-офф не выпадала такая возможность с 1983 года.

Безусловным фаворитом драфта в этом году считается канадский нападающий Алекси Лафреньер. На последнем молодёжном чемпионате мира он выиграл золото и был признан самым ценным игроком, а в составе «Римуски Ошеаник» провёл выдающийся сезон в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 112 очков в 52 матчах.

18-летний канадец играет на левом краю атаки, и хоккеистов этого амплуа у нью-йоркцев уже достаточно. В том числе и главная звезда команды Артемий Панарин выступает как раз на этой позиции. Таким образом, в случае выбора командой Лафренье возникнет острая конкуренция. Однако вряд ли «Рейнджерс» откажется от возможности забрать молодого хоккеиста себе — столь талантливыми игроками не принято разбрасываться.

Самым востребованным российским игроком в этом году впервые за 14 лет может стать вратарь. 18-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров и раньше высоко котировался хоккейными скаутами, а в сентябре прекрасно отыграл в трёх матчах, став лучшим игроком и новичком недели в Континентальной хоккейной лиге. Аскаров отразил 76 бросков и пропустил всего две шайбы, заставив лишний раз обратить на себя внимание за океаном.

Играющий со взрослыми вратарь ростом 191 см будет полезен прежде всего тем клубам НХЛ, у которых имеются проблемы со стражами ворот. В первую очередь это «Оттава Сенаторз», недавно отказавшаяся продлить контракт с отдавшим команде десять лет Крэйгом Андерсоном. Канадский клуб имеет сразу два права выбора в топ-5 (а также 28-е место в очереди) и вполне может потратить одно из них на голкипера, способного на долгие годы стать основным. Если это произойдёт, то Аскаров будет первым вратарём за 15 лет после Кэрри Прайса, которого выбрали так рано.

Если же «Оттава» продолжит набирать полевых игроков, то от Аскарова вряд ли откажется «Каролина Харрикейнз». Ей уже давно не везёт на вратарей, и свой выбор под 13-м номером она как раз могла бы потратить на перспективного российского хоккеиста. Но ей могут перейти дорогу «Нэшвилл Предаторз», которым принадлежит 11-й выбор. Ветеран «Нэшвилла» Пекка Ринне может в скором времени завершить карьеру, и Аскаров способен стать главным кандидатом на его место, набравшись перед этим опыта в фарм-клубе или продолжая выступать за СКА.

Среди полевых игроков из России место в первом раунде драфта НХЛ пророчат левому нападающему Родиону Амирову. Воспитанник «Салавата Юлаева» дебютировал за основную команду ещё в прошлом сезоне, а в этом уже выходит в первом звене и стабильно набирает очки в КХЛ. В десяти матчах Амиров набрал пять очков, забросив при этом три шайбы.

В отличие от большинства конкурентов, Амирову уже исполнилось 19 лет. Он быстрый и техничный хоккеист, отлично владеющий шайбой. Такой игрок может быть интересен ряду клубов, и вполне можно ожидать, что кому-то он приглянется уже в первом раунде. По версии телеканала Sportnet, Амиров достоин 19-го права выбора, которое принадлежит «Калгари Флэймз».

В этом же рейтинге место в топ-31 занимает и защитник Шакир Мухамадуллин, ещё один воспитанник уфимского хоккея. Россиянин выделяется внушительными габаритами и стабильно играет в этом сезоне за клуб «Салават Юлаев» в паре с Алексеем Семёновым, который старше его на 21 год, что не мешает им хорошо понимать друг друга. Мухамадуллин провёл уже 14 матчей в КХЛ в этом году и отметился дебютным голом.