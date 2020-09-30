СМИ: Вратарь Лундквист покинет «Нью-Йорк Рейнджерс» после 15 лет в клубе
- Reuters
Как сообщает TSN, 30 сентября клуб из Нью-Йорка выкупит контракт 38-летнего игрока. Его действующее соглашение с зарплатой $8,5 млн рассчитано ещё на год.
В материале ESPN отмечается, что вратарь станет неограниченно свободным агентом 9 октября.
В минувшем сезоне НХЛ Лундквист провёл 30 матчей, отражая 90,5% бросков и пропуская в среднем 3,16 шайбы за игру.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» отдал Михаила Мальцева в аренду в СКА.