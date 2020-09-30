СМИ: Вратарь Лундквист покинет «Нью-Йорк Рейнджерс» после 15 лет в клубе

Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист в ближайшее время покинет команду, за которую выступает с 2005 года.

Как сообщает TSN, 30 сентября клуб из Нью-Йорка выкупит контракт 38-летнего игрока. Его действующее соглашение с зарплатой $8,5 млн рассчитано ещё на год.

В материале ESPN отмечается, что вратарь станет неограниченно свободным агентом 9 октября.

В минувшем сезоне НХЛ Лундквист провёл 30 матчей, отражая 90,5% бросков и пропуская в среднем 3,16 шайбы за игру.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» отдал Михаила Мальцева в аренду в СКА.