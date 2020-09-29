Клуб НХЛ «Нью-Джерси» отдал Мальцева в аренду в СКА

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» объявил, что российский форвард Михаил Мальцев на правах аренды будет выступать за клуб Континентальной хоккейной лиги СКА.
Клуб НХЛ «Нью-Джерси» отдал Мальцева в аренду в СКА
  • © nhl.com/devils

Как сообщает пресс-служба «Дэвилз», Мальцев будет играть за СКА до старта сезона-2020/21 в НХЛ.

22-летний Мальцев был выбран «Нью-Джерси»  на драфте НХЛ 2016 года под общим 102-м номером. Российский форвард не сыграл ни одного матча за «Дэвилз» в НХЛ. В прошлом сезоне он выступал за «Бингхэмтон Дэвилз» в Американской хоккейной лиге, записав в свой актив 21 (11 + 10) очко в 49 матчах.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» объявил о переходе Торопченко в «Куньлунь».

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