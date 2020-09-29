Клуб НХЛ «Сент-Луис» объявил о переходе Торопченко в «Куньлунь»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» объявил, что российский форвард Алексей Торопченко продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

Отмечается, что 21-летний форвард сможет вернуться в тренировочный лагерь команды перед сезоном-2020/21.

Торопченко был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года под общим 113-м номером. Российский форвард не сыграл ни одного матча за «Блюз». В прошлом сезоне он выступал за «Сан-Антонио Рэмпейдж» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), записав в свой актив девять (5 + 4) очков в 59 матчах.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл» объявил о подписании нового контракта с Трениным.