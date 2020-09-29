Клуб НХЛ «Сент-Луис» объявил о переходе Торопченко в «Куньлунь»

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» объявил, что российский форвард Алексей Торопченко продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».
Клуб НХЛ «Сент-Луис» объявил о переходе Торопченко в «Куньлунь»
  • © nhl.com/blues

Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

Отмечается, что 21-летний форвард сможет вернуться в тренировочный лагерь команды перед сезоном-2020/21.

Торопченко был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года под общим 113-м номером. Российский форвард не сыграл ни одного матча за «Блюз». В прошлом сезоне он выступал за «Сан-Антонио Рэмпейдж» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), записав в свой актив девять (5 + 4) очков в 59 матчах.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл» объявил о подписании нового контракта с Трениным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить