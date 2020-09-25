Клуб НХЛ «Нэшвилл» объявил о подписании нового контракта с Трениным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Яковом Трениным.

Как сообщает пресс-служба «Нэшвилла», соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Отмечается, что зарплата россиянина составит $700 тыс. за сезон-2020/21 и $750 тыс. — за сезон-2021/22.

Тренин был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 55-м номером. В составе «Предаторз» он дебютировал в октябре 2019 года, и за минувший сезон отыграл 21 матч, записав в свой активе 6 (2 + 4) очка.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал пятым европейцем, набравшим 30 очков в одном плей-офф НХЛ.