Клуб НХЛ «Нэшвилл» объявил о подписании нового контракта с Трениным

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Яковом Трениным.
Клуб НХЛ «Нэшвилл» объявил о подписании нового контракта с Трениным
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Нэшвилла», соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Отмечается, что зарплата россиянина составит $700 тыс. за сезон-2020/21 и $750 тыс. — за сезон-2021/22.

Тренин был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 55-м номером. В составе «Предаторз» он дебютировал в октябре 2019 года, и за минувший сезон отыграл 21 матч, записав в свой активе 6 (2 + 4) очка.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал пятым европейцем, набравшим 30 очков в одном плей-офф НХЛ.

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