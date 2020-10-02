«Даллас» предложит новый контракт российскому вратарю Худобину

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Агент Кент Хьюз, представляющий интересы российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина, заявил, что в ближайшее время встретится с генеральным менеджером команды Джимом Нилом для обсуждения нового контракта с хоккеистом.
«Даллас» предложит новый контракт российскому вратарю Худобину
  • Reuters

«Мы планируем встретиться с Джимом. Постараемся достичь соглашения», — заявил представитель хоккеиста The Athletic.

В прошлом сезоне Худобин провел за «Даллас» 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 93% бросков. В плей-офф Кубка Стэнли он сыграл 25 игр, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,7% бросков. «Даллас» дошёл до финала НХЛ, где проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг».

Ранее Худобин ответил на вопрос о своём будущем в «Далласе».

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