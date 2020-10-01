Василевский и Сергачёв рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию
- Reuters
«Сейчас в связи с пандемией неизвестно, дадут нам его или нет», — заявил Василевский в эфире программы «Вечерний Ургант».
Сергачёв подтвердил, что действительно есть сложности с тем, чтобы привезти трофей в Россию.
«Есть два человека, которые охраняют Кубок, они оба канадцы. Они сказали, что если в стране, в которую они везут Кубок, есть двухнедельный карантин, то они туда не повезут его. Сейчас решается этот вопрос. Я надеюсь, что его разрешат привезти, потому что это большое счастье для всех российских фанатов», — добавил хоккеист.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров поднял Кубок Стэнли над головой по прибытии в Тампу.