Василевский и Сергачёв рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв рассказали, в каком случае смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Сейчас в связи с пандемией неизвестно, дадут нам его или нет», — заявил Василевский в эфире программы «Вечерний Ургант».

Сергачёв подтвердил, что действительно есть сложности с тем, чтобы привезти трофей в Россию.

«Есть два человека, которые охраняют Кубок, они оба канадцы. Они сказали, что если в стране, в которую они везут Кубок, есть двухнедельный карантин, то они туда не повезут его. Сейчас решается этот вопрос. Я надеюсь, что его разрешат привезти, потому что это большое счастье для всех российских фанатов», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров поднял Кубок Стэнли над головой по прибытии в Тампу.