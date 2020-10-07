Мильштейн заявил, что стиль игры Амирова очень подходит под систему «Торонто»

Дэн Мильштейн, агент российского форварда уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Родиона Амирова, прокомментировал выбор его клиента клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.

«Мы предполагали, что Родиона выберут между восьмым и двадцатым номерами. Понимали, что, скорее всего, «Торонто» возьмёт его. За два дня до драфта генеральный менеджер клуба Кайл Дубас звонил. Один из его вопросов касался правильного произношения имени Родион. В день драфта мы провели финальное собеседование. Родион говорил один на один с генеральным менеджером «Торонто». Его стиль очень подходит под систему команды. Надеемся, что он будет прогрессировать и расти, чтобы когда-нибудь надеть форму «Торонто» и заиграть в этом клубе», — приводит слова Мильштейна ТАСС.

19-летний Амиров был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.

Ранее агент заявил, что Ярослав Аскаров может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА.