Мильштейн заявил, что стиль игры Амирова очень подходит под систему «Торонто»
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«Мы предполагали, что Родиона выберут между восьмым и двадцатым номерами. Понимали, что, скорее всего, «Торонто» возьмёт его. За два дня до драфта генеральный менеджер клуба Кайл Дубас звонил. Один из его вопросов касался правильного произношения имени Родион. В день драфта мы провели финальное собеседование. Родион говорил один на один с генеральным менеджером «Торонто». Его стиль очень подходит под систему команды. Надеемся, что он будет прогрессировать и расти, чтобы когда-нибудь надеть форму «Торонто» и заиграть в этом клубе», — приводит слова Мильштейна ТАСС.
19-летний Амиров был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.
Ранее агент заявил, что Ярослав Аскаров может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА.