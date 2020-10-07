Агент заявил, что Аскаров может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА

Сергей Исаков, агент голкипера СКА Ярослава Аскарова, заявил, что его клиент может не поехать в выбравший игрока на драфте клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» после окончания контракта с петербургской командой.

«Через два года сядем с руководством СКА и будем обсуждать, как дальше жить. Мы не являемся сторонниками побега в Америку, здесь у нас тоже всё неплохо. К нему очень хорошо относятся в клубе и в сборной. Не факт, что мы через два года поедем в «Нэшвилл», будем принимать решение, когда подойдёт время», — приводит слова Исакова ТАСС.

18-летний Аскаров был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 11-м номером. Его контракт со СКА истекает весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что Аскаров установил рекорд среди российских голкиперов в истории драфтов НХЛ.