Агент заявил, что Аскаров может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА
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«Через два года сядем с руководством СКА и будем обсуждать, как дальше жить. Мы не являемся сторонниками побега в Америку, здесь у нас тоже всё неплохо. К нему очень хорошо относятся в клубе и в сборной. Не факт, что мы через два года поедем в «Нэшвилл», будем принимать решение, когда подойдёт время», — приводит слова Исакова ТАСС.
18-летний Аскаров был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 11-м номером. Его контракт со СКА истекает весной 2022 года.
Ранее сообщалось, что Аскаров установил рекорд среди российских голкиперов в истории драфтов НХЛ.