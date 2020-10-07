Аскаров установил рекорд среди российских голкиперов в истории драфтов НХЛ

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Голкипер петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ярослав Аскаров установил рекорд среди российских голкиперов в истории драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Аскаров установил рекорд среди российских голкиперов в истории драфтов НХЛ
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Аскаров был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 11-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз».

Таким образом, он стал рекордсменом драфта лиги среди российских голкиперов: он был выбран под самым высоким номером. Прежде рекорд принадлежал Андрею Василевскому, выступающему за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Завоевавший в нынешнем сезоне Кубок Стэнли голкипер был выбран «Тампой» под 19-м номером на драфте 2012 года.

Всего за историю драфта лишь пять российских голкиперов были выбраны в первом раунде: помимо Василевского и Аскарова, в 1994 году «Бостон Брюинз» выбрал Евгения Рябчикова, в 2006 году «Вашингтон Кэпиталз» задрафтовал Семёна Варламова, а в 2015 году — Илью Самсонова.

Ранее сообщалось, что четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года.

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