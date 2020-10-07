Четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года

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Состоялся первый раунд драфта новых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
Четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года
  • Reuters

Первым пиком «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского форварда Алекcиса Лафренье. Под вторым номером «Лос-Анджелес Кингз» выбрал канадского нападающего Куинтона Байфелда. Третьим пиком «Оттава Сенаторз» выбрал немецкого форварда Тима Штюцле.

Всего в первом раунде был выбран 31 хоккеист, среди них оказались четверо россиян.

Под общим 11-м номером был выбран голкипер Ярослав Аскаров, задрафтованный «Нэшвилл Предаторз». «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером выбрал форварда Родиона Амирова. Защитник Шакир Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером, а под 21-м номером «Коламбус Блю Джекетс» выбрал форварда Егора Чинахова.

Ранее сообщалось, что Илья Любушкин продлил контракт с «Аризоной».

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