Амиров о выборе в первом раунде драфта НХЛ: это мечта каждого парня

Форвард уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Родион Амиров прокомментировал выбор его кандидатуры в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

«Конечно, это мечта каждого парня быть в числе выбранных командой НХЛ, а особенно «Торонто Мейпл Лифз» — клуб с такой организацией и большой историей. Очень горд быть с ними. Также хотел бы сказать большое спасибо моим родителям за то, что вложили в меня столько стараний и усилий с самого детства. Очень им благодарен, и моим агентам», — приводит слова Амирова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Он также прокомментировал тот факт, что до него, никого из уфимских нападающих никого так высоко не выбирали на драфте НХЛ.

«Это большая ответственность и честь, что они выбрали меня на драфте. Очень благодарен им за это, и я в будущем их не подведу», — добавил форвард.

19-летний Амиров был выбран «Мэйпл Лифс» под общим 15-м номером.

Ранее агент Дэн Мильштейн заявил, что стиль игры Амирова очень подходит под систему «Торонто».