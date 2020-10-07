Мухамадуллин заявил, что после выбора на драфте НХЛ у него появится стимул ещё больше работать над собой

Короткая ссылка
Защитник уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Шакир Мухамадуллин прокомментировал выбор его кандидатуры в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубом «Нью-Джерси Дэвилз».
Мухамадуллин заявил, что после выбора на драфте НХЛ у него появится стимул ещё больше работать над собой
  • @hcsalavat
  • Twitter

«Я очень доволен клубом, который меня выбрал! «Нью-Джерси» — одна из лучших организаций и команд в лиге. Я счастлив стать частью их семьи! Проснулся заранее до драфта в три часа ночи. Следил за каждым пиком, очень рад за всех русских игроков, особенно за Родиона Амирова. Очень сильно переживал. Честно говоря, не ожидал, что выберут под 20-м номером, сердце забилось очень быстро. Обрадовался и понял, что через пару часов уже на тренировку», — приводит слова Мухамадуллина пресс-служба клуба «Салават Юлаев».

Он также рассказал, что для него изменится после выбора его кандидатуры в первом раунде драфта НХЛ.

«Я думаю, что появится стимул ещё больше тренироваться и работать над собой. А так сейчас все силы и мысли направлены на текущий сезон, цель — Кубок Гагарина!» — добавил защитник.

18-летний Мухамадуллин выбран «Дэвилз» под общим 20-м номером.

Ранее Родион Амиров прокомментировал выбор его кандидатуры в первом раунде драфта НХЛ 2020 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить